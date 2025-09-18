Desfile de testigos en proceso contra Martha Peralta y Julio Elías Chaguí por caso UNGRD; exasesora de Ricardo Bonilla hablará

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a cuatro testigos claves, en la investigación que avanza contra los senadores Martha Peralta, integrante del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno, y Julio Elías Chaguí, del partido de la U.

Todos los testigos están citados para el martes 23 de septiembre y empezará Andrea Ramírez, la exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que terminó confesando en la propia Corte Suprema la existencia de una “matriz” con contratos y congresistas.

“Un listado de proyectos de vías de los congresistas (...) En el Ministerio (de Hacienda) usualmente los congresistas van y me consultan sobre estados de proyectos de inversión regional. La mayoría fueron los de las comisiones económicas”, explicó Ramírez en diciembre del año pasado a la Sala de Instrucción.

La exasesora de Bonilla también ha sido testigo en el proceso que avanza contra los cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, quienes integraban la Comisión de Crédito Público, porque habrían intentado beneficiarse de tres millonarios contratos de la UNGRD, a cambio de apoyar los empréstitos de la Nación que solicitaba el Ministerio de Hacienda.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ha involucrado directamente al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. | Foto: X: @c0lombiaderecha

La otra ficha clave que declarará en el proceso contra Chagüí y Peralta es el exasesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, señalado de ser una persona cercana a la exdirectora del Dapre, excanciller y ahora embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.

Sobre Cobo hay versiones que lo salpican con su presunta participación en la manipulación de contratos, entre ellos, los avaluados por más de 90 mil millones de pesos que aparentemente iban a parar en los bolsillos de los integrantes de la Comisión de Crédito Público.

María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo | Foto: Archivo particular suministrado a Revista Semana

El tercero que pasara al banquillo de los testigos el próximo 23 de septiembre, será Kevin Henao Martínez, el exdirector del de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior y a quien le compulsaron copias ante la Fiscalía, para que lo investiguen por uno de los mayores escándalos que ha sacudido al Gobierno Petro.