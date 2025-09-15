Suscribirse

NACIÓN

Destapan presunta mentira de trabajador que fumigó hotel donde murió familia en San Andrés: “Nosotros también confiamos”

La tragedia se presentó el pasado 11 de julio del año en curso.

Redacción Nación
15 de septiembre de 2025, 2:16 p. m.
La familia de las víctimas le ha exigido a las autoridades respuestas acerca de qué fue lo que pasó.
La familia muerta San Andrés. | Foto: Suministrada

Lo que inicialmente era un plan de vacaciones de una familia que viajó desde Bogotá a San Andrés, terminó en tragedia, el 11 de julio. A la isla habían llegado cinco personas, entre estas, un menor de cuatro años.

Sin embargo, cuando habían pasado pocas horas de haber llegado, en un cuarto del hotel Portobelo fueron hallados los cuerpos sin vida de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga, y su hijo, un menor de cuatro años, de nombre Kevin Matías Martínez Canro.

Después de varios días, el dictamen forense de Medicina Legal estableció que la familia había muerto “por intoxicación exógena por fosfina”, químico se utiliza en espacios abiertos para fumigaciones orientadas a combatir plagas.

Esto es lo que se sabe del caso.
La familia que murió en el hotel. | Foto: City Tv

Se trata del químico que habría sido utilizado para fumigar una habitación que estaba enseguida del cuarto en el que estaba hospedada la familia que terminó muriendo.

Sin embargo, todo parece indicar que el trabajador que realizó la fumigación en el hotel mintió, ya que inicialmente reportó haber utilizado un químico llamado Demand Duo y no fosfina.

Al parecer esta empresa utilizó un producto de fumigación que no está permitido y un producto que no reportó a hotel haber utilizado”, dijo Daniel Alexander Caicedo, abogado del hotel, en entrevista con el programa Séptimo Día de Caracol Televisión.

El programa citado anteriormente cuenta con el reporte técnico de la empresa Livco E.U., compañía que se encargó de realizar la fumigación en la habitación 405, dado que esta presentaba un problema de plagas. La familia estaba hospedada en la 404.

En el reporte fechado el 10 de julio se establece que, quien realizó la fumigación, fue un hombre identificado como Michael Garzón.

Nos manifestó que había hecho una aspersión manual de un producto denominado Demand Duo; nosotros no podemos asumir responsabilidad, serán las autoridades pertinentes las que están llevando a cabo esta investigación, las que determinen los responsables”, agregó Caicedo en Séptimo Día.

En tal sentido, el abogado indicó que el hotel confió en la empresa que llevó a cabo la fumigación, lejos de imaginarse que iban a utilizar un químico que no es permitido para aplicar en espacios cerrados.

“Nosotros también confiamos en la responsabilidad de la empresa de fumigación, pero evidentemente utilizaron un producto que no estaba autorizado”, señaló Caicedo en Séptimo Día.

