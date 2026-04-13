Dictan máxima pena contra ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’: Acepta cargos y será expulsado del país

Tras la aceptación de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de acusación, Kardyn Daniel Montilla Baquero fue condenado a una pena de 50 años de prisión.

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La sentencia responde a su responsabilidad en el contacto de mujeres mediante ofertas laborales inexistentes, el abuso sexual y el hurto de pertenencias a siete de ellas, además de causar la muerte de una de las víctimas en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Un juez penal de conocimiento dictó el fallo declarándolo culpable de feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal. La autoridad judicial también ordenó la expulsión del país del sentenciado, de nacionalidad venezolana, una vez se cumpla la totalidad de la pena impuesta en centro carcelario.

Su modus operandi y la investigación

La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió establecer que Montilla Baquero citaba a las víctimas bajo el pretexto de concretar los términos de un empleo como modelo.

Daniel Montilla Baquero, alias el Monstruo de Ciudad Bolívar. Foto: No

En uno de los casos registrados, el procesado condujo a una mujer hacia una zona boscosa, donde fue sometida a actos de violencia sexual y posteriormente asfixiada. Las autoridades hallaron el cuerpo de la víctima el pasado 8 de noviembre de 2024.

Además del feminicidio, las pruebas recolectadas evidenciaron un patrón de comportamiento sistemático. Entre abril y diciembre de 2024, otras seis mujeres resultaron afectadas por el mismo método de engaño.

El sentenciado utilizaba falsos ofrecimientos de trabajo con remuneraciones de hasta 4 millones de pesos para atraer a sus víctimas y someterlas a agresiones, robos y chantajes económicos.

Etapas del proceso judicial

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó las labores de policía judicial que permitieron detectar la conducta recurrente del procesado. El análisis de los casos indicó que, tras captar a las jóvenes, algunas eran violentadas sexualmente y despojadas de sus objetos personales, mientras que otras eran fotografiadas con el fin de realizar extorsiones posteriores para no difundir el material gráfico.

En las audiencias preliminares, el implicado no había aceptado los cargos iniciales; no obstante, el avance de las pruebas técnicas y los testimonios llevaron a la resolución del caso.

Recientemente, se estableció que Montilla Baquero estaría vinculado a otros 16 eventos delictivos ejecutados bajo la misma modalidad de engaño y agresión hacia la población femenina en la capital. Con esta condena, el sistema judicial cierra un capítulo de violencia recurrente que afectó la seguridad de las mujeres en el sur de la ciudad.