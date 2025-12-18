Nación
Alias el Monstruo de Ciudad Bolívar se quería fugar de la cárcel La Modelo: este es el mapa que hizo
Daniel Montilla Baquero fue capturado hace un mes por varios casos de abuso sexual.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
18 de diciembre de 2025, 2:11 p. m.
Daniel Montilla Baquero, alias el Monstruo de Ciudad Bolívar. Foto: No
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento