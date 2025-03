Duque arremete contra Petro y asegura que el “sistema de salud colapsa” por su “deseo populista de estatizarlo”

Continuó explicando que hace dos años denunció que el “gobierno no le paga a las aseguradoras, las aseguradoras no le pagan a los hospitales, los hospitales no les pagan a los proveedores y no les pagan a los empleados del sistema de salud. El sistema colapsa”. “Este gobierno está llevando a que miles y millones de familias hoy tengan que lidiar con la escasez de medicamentos”, finalizó.