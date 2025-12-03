Suscribirse

Nariño

Ejército destruye poderoso depósito con explosivos en Tumaco, Nariño: así fue la operación

Hallaron un dron adaptado para lanzar explosivos contra las Fuerzas Militares.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 4:59 p. m.
Explosivos en Nariño.
Explosivos en Nariño. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El Ejército Nacional mediante la Fuerza de Tarea Hércules realizó una operación en contra de los grupos armados ilegales que delinquen en el pacífico nariñense. En esta oportunidad, las tropas del Batallón de Selva N.º 53, localizaron un poderoso depósito ilegal de explosivos perteneciente al grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos, de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, el hallazgo se produjo en la vereda Tangareal, zona rural de Tumaco, Nariño, hasta donde los soldados llegaron junto con la Policía Nacional.

“En el lugar fueron encontrados detonadores aneléctricos, dieciocho cargas explosivas y un dron artesanal adaptado para lanzar artefactos”, explicaron desde la institución militar.

Asimismo, desde el Ejército Nacional señalaron que “la presencia de este dron adaptado demuestra la intención de la estructura criminal de aumentar su capacidad de daño mediante métodos improvisados que representan un riesgo para la población rural, sus viviendas y las tropas que permanecen en la zona”.

Contexto: Fiscalía investiga la muerte de un civil durante operativo del Ejército en Meta: aseguran que se trataría de un líder campesino
Varias operaciones militares se han visto afectadas por la falta de apoyo aéreo de los helicópteros MI-17. Los uniformados tienen que arriesgar sus vidas en el terreno.
Operaciones militares. Imagen de referencia. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Aunque este dispositivo no eran tan sofisticados, sí tenía la capacidad de lanzar explosivos en contra de los integrantes de la fuerza pública en esta zona del país.

“Tras asegurar el lugar, el Equipo de Explosivos y Demoliciones – EXDE llevó a cabo la destrucción controlada del material, garantizando la tranquilidad de los habitantes y la protección del entorno intervenido", detallaron las autoridades del Ejército.

SEMANA conoció que integrantes de la inteligencia del Ejército Nacional tienen en la mira a varios cabecillas de este grupo armado que podrían ser capturados en próximas operaciones.

Contexto: “Fracaso militar”: SEMANA destapa el despelote operacional en la unidad del Ejército encargada de proteger las vías del país
Dron artesanal para atacar a la fuerza pública en Nariño.
Dron artesanal para atacar a la fuerza pública en Nariño. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“Tenemos unos objetivos claros en los que estamos trabajando con el fin de poder determinar su ubicación para ser sometidos ante la justicia”, explicó una fuente consultada por esta revista.

Entre tanto, desde Ejército Nacional indicaron que: “Este resultado operacional refleja el compromiso permanente del Ejército Nacional en devolver la paz a los territorios afectados, fortaleciendo la esperanza de un Pacífico nariñense libre de miedo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Contralor General cuestiona anuncios del Gobierno frente a la exportación de gas. “No tiene ninguna presentación”

2. El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

3. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

4. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

5. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NariñoEjército Nacional de ColombiaExplosivosGrupos armados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.