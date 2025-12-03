Ejército destruye poderoso depósito con explosivos en Tumaco, Nariño: así fue la operación

El Ejército Nacional mediante la Fuerza de Tarea Hércules realizó una operación en contra de los grupos armados ilegales que delinquen en el pacífico nariñense. En esta oportunidad, las tropas del Batallón de Selva N.º 53, localizaron un poderoso depósito ilegal de explosivos perteneciente al grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos, de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, el hallazgo se produjo en la vereda Tangareal, zona rural de Tumaco, Nariño, hasta donde los soldados llegaron junto con la Policía Nacional.

“En el lugar fueron encontrados detonadores aneléctricos, dieciocho cargas explosivas y un dron artesanal adaptado para lanzar artefactos”, explicaron desde la institución militar.

Asimismo, desde el Ejército Nacional señalaron que “la presencia de este dron adaptado demuestra la intención de la estructura criminal de aumentar su capacidad de daño mediante métodos improvisados que representan un riesgo para la población rural, sus viviendas y las tropas que permanecen en la zona”.

Operaciones militares. Imagen de referencia. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Aunque este dispositivo no eran tan sofisticados, sí tenía la capacidad de lanzar explosivos en contra de los integrantes de la fuerza pública en esta zona del país.

“Tras asegurar el lugar, el Equipo de Explosivos y Demoliciones – EXDE llevó a cabo la destrucción controlada del material, garantizando la tranquilidad de los habitantes y la protección del entorno intervenido", detallaron las autoridades del Ejército.

SEMANA conoció que integrantes de la inteligencia del Ejército Nacional tienen en la mira a varios cabecillas de este grupo armado que podrían ser capturados en próximas operaciones.

Dron artesanal para atacar a la fuerza pública en Nariño. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“Tenemos unos objetivos claros en los que estamos trabajando con el fin de poder determinar su ubicación para ser sometidos ante la justicia”, explicó una fuente consultada por esta revista.