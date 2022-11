El descaro del corrupto Emilio Tapia: entuteló a la exministra Karen Abudinen, y le pidió que respete su buen nombre y honra

“El hampón es él”. De esta forma respondió el pasado 20 de octubre la exministra de las TIC; Karen Abudinen a la denuncia que interpuso en su contra el condenado empresario, Emilio Tapia Aldana, para que sea investigada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación, por el escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos que fueron entregados como anticipo, para el contrato para llevar internet a regiones apartadas del país.

“La verdad, no tengo ni idea a qué se refiere el señor Emilio Tapia. Lo que sí tengo claro es que yo nunca he cometido ninguno de los delitos que ahora él me endilga. Él sí tiene experiencia en cometer delitos y por eso está detenido y condenado”, señaló la exministra en entrevista exclusiva con SEMANA.

Abudinen insistió en que fue ella quien denunció las irregularidades en este billonario contrato y citó una audiencia para revocar su celebración, señalando que habían sido engañados por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, que presentaron documentos falsos y resultaron beneficiados con la entrega de 70 mil millones de pesos de anticipos para la compra de equipos.

“No tengo ni idea de que tratan los delitos que él dice que cometí porque yo no soy penalista. Lo que sí puedo decir es que el condenado es él, el que comete y sigue cometiendo delitos es él, el hampón de Emilio Tapia”, sostuvo la exfuncionaria, quien ya fue reconocida como víctima dentro de uno de los procesos penales que se adelanta contra Tapia y un grupo de empresarios por estos actos de corrupción.

Por estas declaraciones, Emilio Tapia -quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel de El Bosque en Barranquilla- radicó una tutela en la que pide proteger sus derechos al buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar, así como la prohibición de discriminación.

El empresario, uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá, pidió “cesar de manera inmediata” las publicaciones de notas, reportajes, editoriales, columnas, opiniones o similares en medios, portales y redes sociales, como Twitter, que hagan alusión a él y su entorno familiar.

“(...) Afectan nuestros derechos fundamentales a la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familia y prohibición de discriminación a mi nombre”. En la tutela cita varias de las publicaciones en medios de comunicación en las que la exministra de las TIC lo tildó de corrupto, así como publicaciones en diferentes medios de comunicación nacionales y regionales.

La denuncia de Tapia

En su denuncia penal contra la exministra Karen Abudinen, Emilio Tapia asegura que incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Hechos que a criterio del ex contratista ocurrieron en el proceso de adjudicación del millonario contrato para dotar de salas de internet a colegios en zonas apartadas del país.

El escándalo de Centros Poblados tiene a media docena de personas privadas de la libertad, incluso algunos con acuerdos para obtener rebajas de pena, justamente es lo que esperaba Emilio Tapia, en un enredo que no ha logrado desbaratar y que lo deja en una escenario confuso para su futuro judicial, al punto de que quiere adelantarse, incluso advertir que otros hechos de corrupción se conocen gracias a su colaboración.

El excontratista aseguró que incluso el escándalo que apenas se empieza a revelar sobre hechos de corrupción en las Empresas Públicas de la ciudad de Cali, Emcali, fueron advertidas por él cuando rindió diferentes declaraciones ante la Fiscalía, todo en el marco del proceso por los hechos de corrupción de Centros Poblados.

“Tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contrato entre el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados Colombia”, dijo el mismo Tapia a través de un comunicado de prensa.

Justamente, la Fiscalía informó que Emilio Tapia fue citado a una audiencia imputación de cargos por los hechos de corrupción en la ciudad de Cali, en su presunta participación en el entramado de hechos irregulares que tiene a varios funcionarios de la administración distrital en la capital del Valle del Cauca en líos con la justicia.

No sería el único caso o hecho de corrupción donde el excontratista Emilio Tapia termina enredado. Estuvo en el carrusel de la contratación de Bogotá, el escándalo de Centros Poblados, en Emcali y también advirtió que estuvo a punto de llegar a la ciudad de Bucaramanga con un contrato, supuestamente, ofrecido por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. El mismo Tapia lo advirtió.

El nuevo capítulo que plantea Tapia incluye a la exministra y será la Fiscalía la que determine cuál es la realidad de las declaraciones o denuncias del excontratista. Algunas fuentes cercanas al proceso advierten que Tapia quiere sacudirse de una responsabilidad mientras enreda a otras personas.