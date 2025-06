El director de la UNP, Augusto Rodríguez, responde al retiro del esquema al exministro Juan Carlos Pinzón. “La protección no es eterna”

“La protección no es eterna, porque los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado, no son de por vida. Tengo entendido que él ya tuvo esquema en virtud del cargo, pero eso terminó hace tiempo y ya no va a funcionar”, así respondió el director de la UNP, Augusto Rodríguez, a la queja que hizo pública el exministro Juan Carlos Pinzón.