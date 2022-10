El explosivo testimonio de Camilo Pinzón, condenado a 46 años de cárcel por desaparecer y asesinar a Helena Laserna, nieta del fundador de la U. de los Andes: “Yo transporté el cadáver”

SEMANA: Camilo Pinzón Gómez, ¿usted dónde se encuentra?

Camilo Pinzón Gómez (C. P. G.): En Porto Alegre, Brasil, refugiado político, porque no hubo garantía procesal en este proceso de una desaparición forzada.

SEMANA: Cuando dice refugiado político, ¿es que lo pidió o ya lo tiene?

C. P. G.: Ya lo tengo. Me ha tocado defenderme desde la clandestinidad. Soy una persona inocente que ha batallado desde La Modelo para conseguir pruebas. He colaborado con la justicia. En ningún momento he querido entorpecerla. A mí me condena la justicia colombiana sin poder hablar.

SEMANA: ¿Cómo recibió la condena de 46 años por la desaparición forzada de Helena?

C. P. G.: A uno le da terror. Uno no ha sido escuchado en audiencia, le voy a pasar apartes. He colaborado y, desde un principio, dije que necesitaba tiempo para acordarme porque sufrí un accidente cerebrovascular. La señorita Jessica Laserna Jaramillo jamás estuvo desaparecida. Tengo documentos que les voy a hacer llegar. ¿Para qué? Para demostrar mi inocencia y de que ella sí tuvo una intervención de células madre, pero no en Chile, sino en Ciudad de Panamá.

Estoy diciendo que la señora Liliana Laserna Jaramillo les ha mentido, escudándose en su fortuna, en la gente, haciéndose pasar por una enferma mental, hecho que no es cierto porque tengo documentos; es más, de la agencia de armas de Indumil.

SEMANA: Pero ella fue absuelta y usted, supuestamente, la manipulaba...

C. P. G.: Estoy aclarando que en ningún momento la señora Liliana Jaramillo era manipulada. Es más, nunca manejé un peso, jamás lo he hecho.

SEMANA: ¿Pero es cierto que ella dejó un testamento a nombre suyo como único heredero?

C. P. G.: Ella le mintió a la opinión pública diciendo que no tenía ninguna unión marital de hecho.

SEMANA: ¿Pero había un testamento en el que lo deja a usted como único heredero?

C. P. G.: Ella me lo deja, claro, es cierto. Pero en ningún momento la obligué porque yo no firmé. Ella lo hizo a voluntad después de que llegué de España.

SEMANA: ¿Ella hace el testamento después de que la niña ya no está o antes?

C. P. G.: En el 2017, eso fue vox populi.

SEMANA: ¿Eso fue después de que la niña ya no estaba o antes de?

C. P. G.: Antes de que falleciera Helena, le dije: oye, mira, ¿por qué no me regalas algo? Ella dijo que no. Le estoy pidiendo un tiempo prudencial, y le doy mi palabra, para que se haga un debate de todo lo que estoy diciendo. Todo está a mi favor, creo en la vida más allá de la muerte. En ningún momento la señora Laserna fue obligada a ese testamento. Es más, en documentos de la Fiscalía General de la Nación tienen ese testamento y una plata que supuestamente ella me daba mensualmente de un apartamento. En ningún momento yo la obligué.

SEMANA: ¿Y no le pareció raro que hiciera el testamento a nombre suyo, nada más, teniendo una hija?

C. P. G.: La señorita Jessica Laserna Jaramillo jamás fue retirada de su entorno familiar. Desde un principio hablé de que no hay garantía procesal, porque esta es la pelea de un Goliat y un David.

SEMANA: Si la niña no fue a Chile, ¿cómo la llevó a Panamá?

C. P. G.: Fuimos los tres, en 2009, a Panamá.

SEMANA: ¿Entonces usted nunca llevó a la niña a Chile? ¿Usted le mintió a Liliana sobre eso? ¿Y las grabaciones que hay donde supuestamente usted habla de llevar a la niña a Chile?

C. P. G.: Mire, viajé en el 2015 a Chile y le voy a aportar todo lo que estoy diciendo. Se pensó hacer una nueva intervención de células madre, pero en ningún momento salimos porque ella era menor de edad.

SEMANA: ¿Por qué usted es culpable y Liliana fue declarada inocente?

C. P. G.: Es muy fácil. Ella se declara loca, y ella no es loca. Mejor dicho, si tuviera plata hubiera tenido una defensa técnica privada. Pero estoy con un defensor del pueblo.

SEMANA: Pero, ¿quién es el responsable de lo que le pasó a Helena? Si no es usted, que está condenado a 46 años de cárcel, ¿entonces quién?

C. P. G.: Acá no hay ningún culpable. La invito a que revise la denuncia que hizo el señor Yann Serge Shconwald en el 2018, dos años después del fallecimiento. Lo único que le digo es que voy a demostrar mi inocencia desde la clandestinidad y a enviar videos de donde estoy con evidencia física. Esto es un atropello. Es más, invito al señor Felipe López Caballero. Estuve en residencias El Nogal cuando ella le vendió a él un apartamento. Ella hizo esa venta con sus cinco sentidos. No entiendo por qué después se declaró enferma. Es más, la señora dice en el testamento, en la parte final, que ella no tiene una unión marital de hecho, y le voy a demostrar con evidencia física, ante la Notaría 19, lo que estoy diciendo. Me dieron libertad por vencimiento de términos porque la Fiscalía en ningún momento pudo comprobar nada. ¿Sabe por qué?

SEMANA: ¿Por qué dice que no se pudo comprobar nada si está condenado?

C. P. G.: Porque está arreglado. La juez, en ningún momento, en las audiencias, me ha dado la oportunidad de hablar.

SEMANA: ¿Qué pasa con las grabaciones donde ella le pregunta insistentemente cómo había podido ingresar a la niña a Colombia sin que nadie se diera cuenta y usted le dice: ‘La hicimos pasar como si estuviera desmayada’?

C. P. G.: Todo eso fue cuento de doña Liliana, porque ella sabe muy bien que yo nunca...

SEMANA: ¿Pero las grabaciones?

C. P. G.: Voy a mostrar las falencias absolutas, que se conozcan. Nunca había tenido un problema judicial por ser el hijo de un embolador.

SEMANA: ¿Por qué a la niña la hicieron pasar por desmayada?

C. P. G.: Eso fue planeado entre Lili y yo. Voy a aportar las pruebas de que no hubo ni homicidio ni desaparición forzada.

SEMANA: Pero la niña está muerta. ¿Dónde está? ¿Por qué se murió y cómo fue?

C. P. G.: Pues es muy fácil: de una enfermedad natural.

SEMANA: Hay una versión que indica que usted llevaba una bolsa a la finca, diciendo que era un material radiactivo, y lo que dicen es que supuestamente ahí iba la niña.

C. P. G.: La niña nunca estuvo oculta. Es más: ¿por qué el señor Jorge Fonseca Martínez y su esposa, doña Nubia Martínez, siguen trabajando para Liliana y por qué ocultaron y esperaron tres años para guardar los restos? Porque lo que estoy diciendo está evidenciado.

SEMANA: O sea, ¿en la bolsa sí estaba la niña?

C. P. G.: Pues claro. Fue a petición de la mamá y ella era consciente de que era su hija, es así.

SEMANA: Pero, ¿cómo llega el cuerpo de la niña a esa bolsa?

C. P. G.: La versión original es así: ella falleció el 15 de noviembre del 2016. Estoy en el hotel Portofino, de Cartagena. Me devolví y ella estaba enterada. Por eso en el Adres está reportada como fallecida.

SEMANA: Pero, ¿cómo fallece?, ¿cómo se muere?

C. P. G.: Pues naturalmente, de su patología, nadie la mató.

SEMANA: ¿En manos de quién murió?

C. P. G.: Estaba en manos de mi hermana Claudia Patricia Pinzón.

SEMANA: A ella también la quieren involucrar en la muerte de Helena…

C. P. G.: Claro, pero es que ella…

SEMANA: Ella, por lo menos, según los audios, sabía que la niña estaba en esas circunstancias.

C. P. G.: Claro. Es más: la señora Liliana Laserna Jaramillo, cuando fuimos capturados, jamás cambió de número. ¿Ella por qué no entregó el teléfono? ¿Por qué no se lo pasó a la Fiscalía?

SEMANA: ¿Por qué?

C. P. G.: No sé, ¿por qué ella no colaboró con la justicia? Era para joderme a mí. En ningún momento ella ha sido una persona correcta, en ningún momento ha sido manipulada. Ella sí me dio un dinero, claro que sí;es más, tengo facturas de lo que ella me dio.

SEMANA: ¿Pero ella era su pareja?

C. P. G.: Claro, vivíamos como marido y mujer.

SEMANA: ¿Y qué intención podría tener de involucrarlo en la desaparición de su propia hija?

C. P. G.: Ella lo que quiere es limpiar su nombre, echarme el gancho a mí de lo que pasó y eso no es cierto. Desde que empecé la relación con Liliana Laserna Jaramillo, me trataron mal, fui perseguido. Lo que quiero es demostrar mi inocencia y que se abra un debate público.

SEMANA: ¿Qué le dice a la familia Laserna?

C. P. G.: En ningún momento hubo una desaparición forzada.

SEMANA: Se dice que usted era un vividor y que usted vivía de la señora Liliana.

C. P. G.: Le enviaré mi cuenta de ahorros. A esa señora jamás se le ‘tumbó’ un peso, yo no le robé un peso, eso no es cierto. ¿Sabe por qué no lo hice? Porque honradamente ella me daba lo que necesitaba; es más, nunca la manipulé, nosotros pactamos como un hombre y una mujer. ¿En qué? En el respeto mutuo. La prioridad siempre fue Helena. Lo que sé de autismo, lo que sé de células madre, es porque ella misma me enseñó.

SEMANA: ¿Pero de dónde salió esa historia de que estaban tratando a Helena en Chile y que supuestamente los investigadores se suicidaron?

C. P. G.: No, ese es un cuento de doña Liliana. Le enviaré videos en donde ella está escribiendo autónomamente y en ningún momento fue desaparecida.

SEMANA: ¿Pero ella murió en manos de quién?

C. P. G.: De mi hermana...

SEMANA: ¿Por qué no muere en manos de la mamá?

C. P. G.: Porque ella la delegó.

SEMANA: ¿Por qué se metía con la hija de una señora si usted no es el papá?

C. P. G.: Pues es muy fácil. El ignorante fui yo…

SEMANA: ¿Usted por qué tenía que tomar decisiones con respecto a Helena, si usted no era el papá?

C. P. G.: En ningún momento me tomé la autonomía.

SEMANA: Pero termina la niña en manos de su hermana. ¿Y dónde está la mamá? ¿Qué hacía? ¿Quién le dio permiso a usted de hacer eso?

C. P. G.: Porque ella, primeramente, veinte años mayor, ya estaba cansada.

SEMANA: Usted no tenía por qué encargarse de una hija que no era suya y con un problema tan delicado…

C. P. G.: Pues ahí está mi error, pero en ningún momento de mala fe. Quiero dejar eso muy claro. Por ayudar, mire el problema en el que estoy metido. Es más, quiero dejar algo muy claro también. En 2009 fuimos a la Notaría 19 a firmar la capitulación de bienes. Voluntariamente accedo y le haré llegar la escritura pública, donde, a partir del primero de agosto del 2009, se hace pública la unión marital de hecho. Firmé voluntariamente. La señora Laserna y yo pactamos que si algo me pasaba a mí, ella se encargaba de mi hijo; y si a ella le pasaba algo, yo me encargaba de Helena. Eso es así. Cuando le firmo, lo que estoy diciendo es que en ningún momento estuve por interés económico. Es más, me han dejado en la calle. He pedido limosna. ¿Por qué? Porque esto es una pelea entre un Goliat y un David. Me estoy defendiendo desde afuera de Colombia porque no he visto la garantía procesal. Me he tratado de comunicar con el señor fiscal porque le pedí el favor de que detuviera todo y que comience la investigación de nuevo. El señor Poveda, garante de mis derechos ante la Procuraduría, me bloqueó del teléfono.

SEMANA: Resulta que la niña murió en 2016 y el testamento se hizo 11 meses después, en octubre de 2017. ¿Cómo lo explica?

C. P. G.: Muy buena pregunta. Estoy dándole la explicación exacta de lo que sucedió. Cuando fallece Jessica Helena Laserna Jaramillo, sufrí principios de un ACV (accidente cerebrovascular).

SEMANA: Conteste la pregunta. ¿Por qué dijo que el testamento fue antes de que la niña muriera?

C. P. G.: Ella tomó la determinación de heredarme. En ningún momento la obligué. Si usted lee en la firma de la señora Liliana Laserna Jaramillo, ella está diciendo que en ninguna parte tuvo conmigo una unión marital de hecho. Hecho que para mí es muy grave, porque no era el empleado, sino que oficialmente teníamos una relación. Usted lo puede verificar, ¿o estoy mintiendo? ¿O ya vio el testamento?

SEMANA: Pues le estamos preguntando. ¿El testamento tiene esa fecha? ¿Sí o no?

C. P. G.: Pues claro. Ella lo hizo después de que me fui para España a mi recuperación del accidente cerebrovascular que tuve.

SEMANA: Dice que la señora Liliana estaba en plenas facultades, ¿pero es verdad o no que estaba diagnosticada como una persona con esquizofrenia?

C. P. G.: Ese hecho es falso de toda falsedad.

SEMANA: ¿No tiene esquizofrenia?

C. P. G.: No señora, por una razón técnica. Ella hizo uso de una compra de unas armas en Indumil, tengo la licencia. Usted sabe muy bien que para tener armas en Colombia hay que pasar una prueba psicotécnica. De lo contrario no le dan nada.

SEMANA: O sea, ¿no cree en el diagnóstico de que Liliana tiene esquizofrenia?

C. P. G.: Jamás, ella pintaba, es una persona que autónomamente manejaba su empresa.

SEMANA: ¿Está diciendo que no tenía esquizofrenia?

C. P. G.: Por favor, ese dictamen es de un médico particular. Es más, si ella tuviese un episodio esquizoide, no manejaría su vida, sus negocios, su plata. Ella era quien manejaba autónomamente sus cosas. Ella tiene su historia clínica en la Reina Sofía. Ella es brillante, es capaz, habla 7 idiomas, y eso me llamó la atención. Es una mujer muy inteligente, capaz.

SEMANA: Hay otra cosa que se ha discutido en el proceso y es que no solo participó su hermana, sino también una novia que usted tenía, Sabrina, que vivía en Chía…

C. P. G.: Una cosa es mi vida personal. Es cierto, la enamoré y ella no tiene nada que ver en este asunto. Ella llegó a Colombia en el 2018, cuando ya habían sucedido las cosas. ¿Qué hombre en Colombia no ha tenido una amante? Dígame. Yo no conozco al primero que no haya tenido un desliz.

SEMANA: Queremos saber si Sabrina y su hermana participaron en lo que se ha considerado como una coartada, por lo cual usted termina condenado a 46 años.

C. P. G.: La señora Sabrina no tiene nada que ver en este asunto. Nada es nada.

SEMANA: ¿Y su hermana?

C. P. G.: En ningún momento. Se hizo la denuncia casi dos años después del fallecimiento de Helena. Es más, cuando supe que estaba chuzado el teléfono, comencé a mamar gallo. En ningún momento estoy diciendo que la señorita estuvo desaparecida. Claro, es el hijo de una persona de clase alta contra un supuesto gamín, que soy yo. ¿Una persona aprovechada de una persona de experiencia internacional? No, eso no es así.

SEMANA: ¿Es cierto que le hizo comprar a Liliana una propiedad muy costosa y que hay giros documentados de 20 y hasta 100 millones de pesos mensuales, y que eso coincidió cuando supuestamente estaban teniendo que pagar un tratamiento de células madre?

C. P. G.: Mover esa cantidad de plata… toca probarlo. Le voy a enviar mi número de cuenta bancaria, de ahorros, a ver si manejé cualquier cantidad de plata. Eso no es cierto.

SEMANA: O sea, ¿no hubo los giros?

C. P. G.: Nunca. En el proceso se habla de que supuestamente yo recibía 100 millones mensuales. Ni siquiera esa plata entró. Es más, la señora Liliana compró ganado, sus armas, eso que estoy diciendo del ganado está registrado en Chocontá. Ella guardaba su plata en Itaú de Centro Chía. Por favor, ¿esconder cien millones? Por favor, tiene más plata Tarzán.

SEMANA: Usted admite que la niña murió en manos de su hermana. Y hay un hecho doloroso. ¿Por qué incineraron el cuerpo dos veces?

C. P. G.: Estoy en Cartagena, en el edificio Portofino. La señora Laserna Jaramillo me envía un giro, el 15 de noviembre del año 2016, y lo reclamo en Cartagena. Eso que estoy diciendo está soportado por Efecty. Ella me giró para devolverme porque estaba enterada del fallecimiento de Helena. Ella me dijo: ‘Me hace el favor y me trae el cuerpo’. Eso fue una omisión de denuncia, la niña jamás estuvo aislada de su mamá. Ni siquiera fue como están diciendo que fue vilmente asesinada por mí. Ese hecho no es cierto. Porque yo he probado…

SEMANA: ¿Usted qué hizo con el cuerpo?

C. P. G.: Estoy vía a Cartagena y me devuelvo en el automóvil HFP-056, un Kia blanco que se nombra en el proceso. Retorné a Mosquera, Cundinamarca. Le dije: ‘Lili, voy con el cuerpo para allá. A la finca ‘Las juntas de Archuri’.

SEMANA: O sea, ¿usted trasladó el cuerpo de la niña?

C. P. G.: A petición de la mamá.

SEMANA: Pero a uno le piden que traslade un cadáver y uno no lo hace…

C. P. G.: Era el vasallo de ella, el marido.

SEMANA: Puede ser el marido, pero una persona en sus facultades no acepta eso y lo que hace es llamar a la autoridad competente.

C. P. G.: Ese es el error. Ahí está el error.

SEMANA: Usted sube el cuerpo de la niña al carro, ¿cómo lo hace?

C. P. G.: No, es que en ningún momento la toqué.

SEMANA: ¿Quién la tocó y subió al carro?

C. P. G.: Mi hermana la subió al automóvil, al HFP 056.

SEMANA: ¿Y dónde la puso o la acostó?, ¿qué hizo?

C. P. G.: En la silla de atrás.

SEMANA: ¿Sentada o acostada?

C. P. G.: Acostadita, como se debe respetar el cuerpo.

SEMANA: ¿Es cierto que estaba en una bolsa?

C. P. G.: No señora. En un slepping negro con rojo.

SEMANA: ¿Tomó el cadáver y se fue manejando a la finca?

C. P. G.: Sí.

SEMANA. Y llegó allá, ¿y qué pasó con el cadáver y con la mamá?

C. P. G.: Acá viene el detalle. Mi hermana se queda en portería, donde Jorge Fonseca y Nubia Martínez. La señora Laserna está esperando afuera de la propiedad, del portón verde, que es la entrada del garaje. Los dos entramos en llanto y ella es consciente de que su hija está fallecida. Ella revisó. Toda la evidencia fotográfica de Helena está en el celular de la señora Liliana Laserna.

SEMANA: Usted cuenta que el que manipuló el cuerpo fue usted y que a la mamá la niña le llegó muerta.

C. P. G.: Sí, pero ella estaba informada desde el día 15 y se reportó ante la EPS. Documento que no ha sido tenido en cuenta en esta investigación, porque ella aparece reportada.

SEMANA: ¿Qué pasa con el cuerpo? La mamá llora.

C. P. G.: Claro, se supone que ella es la posición de garante. Es la mamá.

SEMANA: Pero, ¿qué pasa?, ¿qué decisiones toman ahí?

C. P. G.: Ella toma una decisión por su parte religiosa. Como vivió en la India, en la sala hay una una figura del Shiba Nataraia y ella toma la decisión de incinerar el cuerpo de su hija.

SEMANA: ¿Y quién lo incineró? ¿Usted?

C. P. G.: No señora. Fue Liliana Laserna Jaramillo.

SEMANA: ¿Ella misma incineró el cuerpo de su hija? ¿Por qué?

C. P. G.: Porque ella tomó la determinación.

SEMANA: ¿A usted eso le pareció normal? ¿Qué hizo?

C. P. G.: Pues pensé que todo estaba bien.

SEMANA: ¿Cómo le va a parecer bien que una mamá tome supuestamente la decisión de quemar a su hija, en lugar de avisar a las autoridades competentes?

C. P. G.: Ella lo hizo y lo admite. Cuando le entrego el cadáver, pensé que ella iba a tomar la determinación de avisar a las autoridades. Yo ni la desaparecí ni la maté. Sí, estoy aportando mis pruebas. Sí, estoy atrincherado.

SEMANA: Después de que incineran a la niña, ¿qué pasa con el cuerpo?

C. P. G.: Ella lo recoge, guarda los restos. Y botó la cajita que tenía con los restos de Juan Mario, su hermano.