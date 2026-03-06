El expresidente Uribe planteó una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y al país, también hizo una petición a Delcy Rodríguez

El expresidente Álvaro Uribe llegó hasta el puente internacional José Antonio Páez, en Arauca, donde se mostró preocupado por la delicada situación de orden público que atraviesa ese departamento fronterizo con Venezuela.

El exmandatario dijo que, desde Venezuela, se ha contribuido para que en Arauca “se pierda la libertad” a manos de los violentos que, al final, se terminan escondiendo en ese país, donde según Uribe son “protegidos”.

En tal sentido, el expresidente aprovechó para hacerle una petición a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

“Venimos a pedirle al nuevo Gobierno de Venezuela, al proceso de recuperación democrática de Venezuela, que contribuya a que el pueblo araucano recupere la libertad, que no alberguen terroristas, que haya una acción contundente contra ellos. En Colombia la habrá. Paloma Valencia, si es elegida presidente, tiene manos puras como el oro y firmes como el acero”, dijo el exmandatario de Colombia.

De tal modo, el expresidente Uribe planteó una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y al país de los violentos.

“Desde este puente internacional quiero invitar a todos los colombianos a que nos apoyen, que con Paloma en la Presidencia, la mujer que quiere a Colombia, que recuperará la libertad y el orden y el imperio de la ley con firmeza y con afecto por los colombianos, vengo a decirles que ella en la conducción de la nación tendrá que realizar y está dispuesta a hacerlo, una nueva Operación Jaque. En esta ocasión, una nueva Operación Jaque para rescatar a Arauca y a todos los colombianos”, resaltó.

“Para mí la patria es un pacto de amor de la cuna, hasta la tumba”

Rodeado de varias personas en el puente internacional José Antonio Páez, el expresidente Uribe destacó la importancia de que los integrantes del Centro Democrático sean elegidos en los comicios del próximo domingo 8 de marzo.

“Vine a decirle a mis compatriotas de Arauca que los he querido siempre, no de ahora, como la patria, que para mí la patria es un pacto de amor de la cuna, hasta la tumba. He venido a impulsar a nuestros candidatos que servirán a todo el pueblo araucano. Aquí sufre por igual el que está con el Gobierno, que los que están con nosotros en la oposición. Una elección de Paloma y de nuestros congresistas, y eventualmente la mía, estará al servicio de toda Colombia”, agregó el expresidente Uribe.