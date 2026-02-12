Gobernador de Arauca rechaza violenta arremetida del ELN contra la Fuerza Pública y pidió apoyo al Gobierno Petro: “Necesitamos más tecnología”

Renson Martínez, gobernador de Arauca, se pronunció este jueves, 12 de febrero, sobre la violenta arremetida del ELN contra unidades militares en Saravena y Fortul que terminó con dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana heridos. El mandatario departamental rechazó este tipo de actos que generan terror entre las comunidades que quedan en medio de estas alteraciones del orden público.

Asimismo, dijo que estos actos de terrorismo se dieron cuando llevaba a cabo actividades relacionadas con el Día Internacional de las Manos Rojas, con el fin de evitar el reclutamiento de menores en esta zona del país.

“Lamentablemente, en medio de esta fecha tan significativa, se presentó una situación de orden público en el Cantón Militar de Saravena. Por primera vez, un grupo armado, en este caso el ELN, utilizó artefactos explosivos acompañados de drones para afectar las instalaciones del batallón”, dijo.

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

Martínez afirmó que desde hace unas semanas tenían la información de las intenciones de esta guerrilla de atacar a varias unidades militares en el departamento, por lo que habían activado unas medidas.

“Nuestro Ejército y nuestra Policía han activado todos los protocolos correspondientes. Desde hace algún tiempo teníamos información de inteligencia sobre la posible utilización de drones en este tipo de acciones, por lo que ya se habían tomado medidas preventivas en las instalaciones militares del departamento”, agregó.

De igual forma, insistió en que es necesario que apoyen con más tecnología a las Fuerzas Militares para prevenir este tipo de acciones terroristas.

“Les pedimos al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa que continúen respaldando a nuestra Fuerza Pública. Necesitamos más tecnología, mayor capacidad aérea, más horas de vuelo, logística y combustible para nuestras aeronaves”, indicó.

Sube a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial que resultaron heridos en ataque del ELN en Arauca

Las operaciones militares y de policía no se detienen en la zona con el fin de poder garantizar la seguridad de los habitantes de Arauca.

“Se han registrado resultados importantes en operaciones contra las disidencias y el ELN, con capturas y neutralizaciones de integrantes de estos grupos armados. Entendemos que, ante la presión militar, estos grupos reaccionan con retaliaciones cobardes contra instalaciones militares”, finalizó.

Son 240 nuevos hombres del Ejército que llegaron para el refuerzo de este departamento y quienes se encuentran desplegados en las vías y en puntos estratégicos.