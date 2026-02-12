Regionales

Gobernador de Arauca rechaza violenta arremetida del ELN contra la Fuerza Pública y pidió apoyo al Gobierno Petro: “Necesitamos más tecnología”

Un teniente y una capitana de la Fuerza Aeroespacial terminaron heridos en este atentado con explosivos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

12 de febrero de 2026, 2:04 p. m.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aterroriza a Arauca.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aterroriza a Arauca. Foto: AFP

Renson Martínez, gobernador de Arauca, se pronunció este jueves, 12 de febrero, sobre la violenta arremetida del ELN contra unidades militares en Saravena y Fortul que terminó con dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana heridos. El mandatario departamental rechazó este tipo de actos que generan terror entre las comunidades que quedan en medio de estas alteraciones del orden público.

Asimismo, dijo que estos actos de terrorismo se dieron cuando llevaba a cabo actividades relacionadas con el Día Internacional de las Manos Rojas, con el fin de evitar el reclutamiento de menores en esta zona del país.

“Lamentablemente, en medio de esta fecha tan significativa, se presentó una situación de orden público en el Cantón Militar de Saravena. Por primera vez, un grupo armado, en este caso el ELN, utilizó artefactos explosivos acompañados de drones para afectar las instalaciones del batallón”, dijo.

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

Martínez afirmó que desde hace unas semanas tenían la información de las intenciones de esta guerrilla de atacar a varias unidades militares en el departamento, por lo que habían activado unas medidas.

Barranquilla

MinTIC instalará mesa de conectividad en Córdoba de la mano de importantes empresas de telecomunicaciones

Nación

Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga denunció en la Fiscalía “un entrampamiento de políticos” de La Guajira

Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

Nación

Exclusivo: Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel que hoy vinculan con un complot en su contra

Cali

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Medellín

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Nación

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

Nación

Sube a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial que resultaron heridos en ataque del ELN en Arauca

Nación

ELN ataca con drones cargados de explosivos unidades militares en Arauca; capitana de la Fuerza Aeroespacial resultó herida

“Nuestro Ejército y nuestra Policía han activado todos los protocolos correspondientes. Desde hace algún tiempo teníamos información de inteligencia sobre la posible utilización de drones en este tipo de acciones, por lo que ya se habían tomado medidas preventivas en las instalaciones militares del departamento”, agregó.

De igual forma, insistió en que es necesario que apoyen con más tecnología a las Fuerzas Militares para prevenir este tipo de acciones terroristas.

“Les pedimos al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa que continúen respaldando a nuestra Fuerza Pública. Necesitamos más tecnología, mayor capacidad aérea, más horas de vuelo, logística y combustible para nuestras aeronaves”, indicó.

Sube a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial que resultaron heridos en ataque del ELN en Arauca

Las operaciones militares y de policía no se detienen en la zona con el fin de poder garantizar la seguridad de los habitantes de Arauca.

“Se han registrado resultados importantes en operaciones contra las disidencias y el ELN, con capturas y neutralizaciones de integrantes de estos grupos armados. Entendemos que, ante la presión militar, estos grupos reaccionan con retaliaciones cobardes contra instalaciones militares”, finalizó.

Son 240 nuevos hombres del Ejército que llegaron para el refuerzo de este departamento y quienes se encuentran desplegados en las vías y en puntos estratégicos.

Más de Nación

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.

Gobernador de Arauca rechaza violenta arremetida del ELN contra la Fuerza Pública y pidió apoyo al Gobierno Petro: “Necesitamos más tecnología”

x

MinTIC instalará mesa de conectividad en Córdoba de la mano de importantes empresas de telecomunicaciones

Asobancaria 2024

Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga denunció en la Fiscalía “un entrampamiento de políticos” de La Guajira

Recolección de basura en Cali

Recolección de basuras en Cali: ¿Habrá costos para los caleños tras el cambio del modelo?

El coronel Oscar Moreno, paso de héroe a villano ante el presidente Gustavo Petro.

Exclusivo: Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel que hoy vinculan con un complot en su contra

Alerta en el Valle del Cauca por rabia en murciélagos.

Secretaría de Salud del Valle alerta sobre murciélagos activos en el día. Estudian posibles casos de rabia

Medellín concentra una oferta mensual superior a 37.000 inmuebles, con predominio de apartamentos en estratos medios y altos

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Carlos Caicedo en la cumbre de gobernadores.

Fiscalía acusó al exgobernador Carlos Caicedo por presuntos hechos de corrupción: “Generó un posible detrimento”

Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Noticias Destacadas