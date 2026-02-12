Las Fuerzas Militares lanzaron una fuerte ofensiva contra el ELN luego de que la base militar San Jorge en Saravena, Arauca, fuera atacado con drones con explosivos.
#AestaHora | Tropas de la @Ejercito_Div8 y #Brigada18 Reaccionan frente al ataque por medio de drones, en el municipio de Saravena, #Arauca. Las unidades en todo el departamento continúan a la ofensiva, para contrarrestar las acciones terroristas y criminales de estos grupos… https://t.co/M94a2cjQkJ pic.twitter.com/4hxcXoF04k— Octava División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div8) February 12, 2026
Sobre la reacción de las tropas señalaron las Fuerzas Militares que: “hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, de inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región”.
Añadió la autoridad militar que: “la maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización. Estas acciones son una respuesta criminal ante la ofensiva sostenida que nuestras @FuerzasMilCol desarrollan para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal. La presión operacional no se detendrá”.
Frente al ataque criminal dijo el Ejército por su parte que: “en la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos”.
Ante el ataque terrorista del GAO ELN contra el cantón militar San Jorge en Saravena, #Arauca, hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, de inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región.— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) February 12, 2026
La maniobra militar se ha reforzado… https://t.co/aHYDwpfX8y
Así mismo explicó el Ejército que: “en la acción criminal resultó herida una oficial de nuestra @FuerzaAereaCol. De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades”.
