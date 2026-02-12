Las Fuerzas Militares lanzaron una fuerte ofensiva contra el ELN luego de que la base militar San Jorge en Saravena, Arauca, fuera atacado con drones con explosivos.

Sobre la reacción de las tropas señalaron las Fuerzas Militares que: “hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, de inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región”.

Añadió la autoridad militar que: “la maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización. Estas acciones son una respuesta criminal ante la ofensiva sostenida que nuestras @FuerzasMilCol desarrollan para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal. La presión operacional no se detendrá”.

Frente al ataque criminal dijo el Ejército por su parte que: “en la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos”.

Así mismo explicó el Ejército que: “en la acción criminal resultó herida una oficial de nuestra @FuerzaAereaCol. De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades”.

En desarrollo...