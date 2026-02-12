Nación

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

En medio del ataque terrorista con drones cargados explosivos resultaron heridos dos militares.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 11:13 a. m.
Arauca en alerta máxima tras ataques del ELN.
Arauca en alerta máxima tras ataques del ELN. Foto: guillermo torres-semana

Las Fuerzas Militares lanzaron una fuerte ofensiva contra el ELN luego de que la base militar San Jorge en Saravena, Arauca, fuera atacado con drones con explosivos.

Sobre la reacción de las tropas señalaron las Fuerzas Militares que: “hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, de inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región”.

Añadió la autoridad militar que: “la maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización. Estas acciones son una respuesta criminal ante la ofensiva sostenida que nuestras @FuerzasMilCol desarrollan para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal. La presión operacional no se detendrá”.

Frente al ataque criminal dijo el Ejército por su parte que: “en la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos”.

Nación

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

Nación

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

Nación

Estas son las tres regiones de Colombia que están bajo alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas

Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Medellín

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Barranquilla

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

Nación

MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

Nación

Imágenes: dron del Ejército evita ataque terrorista contra oleoducto en Arauca

Así mismo explicó el Ejército que: “en la acción criminal resultó herida una oficial de nuestra @FuerzaAereaCol. De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades”.

En desarrollo...

Más de Nación

Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Las autoridades piden a los asistentes que sean cuidadosos con el uso de drones durante las festividades

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

ED 2258

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

-

Estas son las tres regiones de Colombia que están bajo alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas

Panorámicas de Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Bandas de Medellín hablan de las elecciones.

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

El carnaval de Barranquilla con Batalla de flores dio inicio oficial a cuatro días de cultura, colorido, tradición, pero sobre todo una "gozadera total" para propios y extraños que en esta ocasión presentó una participación a de 20 carrozas y estuvo a reventar en todo su recorrido por la vía 40. foto José L Guzmán. El País.

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

álvaro hernán prada Magistrado del CNE

Procuraduría pide condena contra el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

Noticias Destacadas