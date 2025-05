El fuerte mensaje que envió Andrea Petro, hija del presidente, a sus críticos: “Supérenme”

“Ya después de tanta cosa, tanta vaina, tantos ataques, tantas mentiras, uno ni mira los comentarios. La verdad, yo no miro los comentarios, pero a veces de vez en cuando llegan algunas notificaciones en el teléfono y uno mira, así como por el chisme. Oigan, ustedes se dan muy duro. Qué violencia, no sean tan agresivos, se dan durísimo, se tratan super mal, sí, mejor dicho”, expresó.

Posteriormente, señaló que “a veces” se le va mano con sus publicaciones en X (antes Twitter), no obstante, subrayó que en esa red social dice lo que quiere decir. Además, le envió un mensaje a sus críticos.

“Uno está aquí bien, tranquilo. A veces se me pasa la mano un poquito por Twitter, pero yo mando la cosa. Yo digo lo que quiero decir y lo digo. No me arrepiento de todo lo que digo, a veces digo como miércoles y te llegan ese tipo de notificaciones. En serio, supérenme”, sostuvo.