El indignante cobro de la guardia indígena a la comunidad para ingresar a un río público en Santander de Quilichao.

Una mujer dejó en evidencia el presunto abuso de autoridad por parte de la guardia indígena en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.

De acuerdo con un video que se hizo viral en redes sociales, una ciudadana habría llegado hasta el río San Pedro, el domingo, 7 de mayo, para disfrutar con su familia. Sin embargo, en la entrada se encontraban varios miembros de la guardia indígena cobrando $2.000 por el ingreso al afluente.

“Estamos en el río San Pedro y la guardia indígena nos está cobrando $2.000 por persona. No se puede acceder después del puente, no dejan. Como es posible que van a cobrar la entrada a un lugar que es público; una cosa es que le pidan colaboración a la gente, pero no que sea obligatorio”, denunció la mujer.

Mientras que uno de los miembros de la guardia que estaba en la entrada le respondió: “esto es de la autoridad y no de la comunidad”, sostuvo.

Entretanto, la mujer seguía insistiendo en que el sitio es público. “Esto si es de la comunidad, eso es abuso”, manifestó.

El hecho ha sido motivo de indignación, no solo para las personas que presenciaron el acto, sino también en redes.

“Esto es increíble”; “eso no es nuevo, cuando hay derrumbes en la vía Panamericana ponen de esos mismos peajes en las vías alternas y uno tiene que pagar para poder movilizarse de alguna manera”; “esa es la situación de los indígenas, que se creen que tienen más derechos por encima de los demás. Es una olla a presión que va a estallar y de la peor manera”; “hay que colocarle el alto a esta situación, ellos pueden hacer lo que quiera en sus territorios indígenas en los que tienen un fuero pero fuera de ellos no se le permite hacer comportamientos por fuera de la convivencia y menos de la ley”.

“Eso no es nuevo. A mí me cobraban por bulto de café que pasara por su territorio, a pesar de la calidad decidí buscar en otro lado”; “están desbordados”; “los señores ancestrales están abusando de mucha gente porque los volvieron intocables”; “ese es el claro ejemplo de extorsión ancestral, se toman lo que nos les corresponde, para ellos no hay autoridad, y si alguien no está dispuesto a acceder a sus pretensiones utilizan sus bastones de mando para enviar un mensaje”; “que mala pinta tiene esto”. Han sido algunos de los comentarios.

“El bastón no es un arma de fuego”: presidente Petro

El presidente de la República Gustavo Petro no fue ajeno a la toma que hizo con palos la guardia indígena de la Plaza de Bolívar, en donde se congregaron la semana pasada más de 400 indígenas, quienes están pidiendo la aprobación del Congreso de las polémicas reformas que radicó el Gobierno nacional del Pacto Histórico.

Por medio de su cuenta de Twitter, desde España, en donde viene desarrollando una agenda de trabajo en compañía de varios integrantes de su equipo de trabajo, respondió a la ola de críticas que se han registrado por la masiva presencia de la guardia indígena en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, señalando de manera directa que esa comunidad “no está armada”.

De la misma manera, como es costumbre, el jefe de Estado atacó a la prensa, pese a las voces que han venido expresando que la formación y actividad de la guardia indígena, podría ser una estrategia de intimidación al Congreso, mientras se vota una de las banderas de Petro, su Plan Nacional de Desarrollo.

“¿Por qué esta prensa quiere una masacre contra los indígenas? Saben que un bastón de mando representa el cuerpo del ser humano y no es una arma de fuego, entonces cuál la razón de instigar el odio contra una población minoría étnica y vulnerable. ¿No es esto un acto que va contra el derecho de gentes?”, trinó Petro.