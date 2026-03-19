Más de 900 privados de la libertad saldrán de las cárceles, no por vencimiento de términos, sino como parte de su proceso de resocialización. Todos los presos estarán este jueves en las calles de las principales ciudades del país en el relanzamiento de la campaña Buena Esa, que promueve el Inpec.

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Se trata de la campaña más importante que tiene el Inpec en términos de resocialización y que incluye una estrategia para promover actividades de los privados de la libertad en escenarios públicos. Los presos hacen parte de un programa que busca reforzar las actividades sociales, incluso fuera de las cárceles.

“Más de 6.500 personas privadas de la libertad, en más de 120 ciudades, han demostrado que la resocialización es una realidad cuando existen oportunidades. Esta campaña se ha convertido en mucho más que una estrategia institucional; es un ejercicio que está transformando territorios y, sobre todo, percepciones”, señaló el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.

Este jueves, los prisioneros fueron incluidos en los programas que comenzaron dentro de la prisión y que ahora se han llevado a las calles y parques. Esto forma parte de un esfuerzo por embellecer los lugares públicos, como los parques, que curiosamente fueron dañados por actividades que en su momento realizaron los mismos presos.

“Buena Esa no se limita a recuperar parques, limpiar calles o intervenir espacios públicos; su verdadero alcance está en algo más profundo: demostrar que quien un día se equivocó, también puede aportar, reparar y construir sociedad”, señaló el director del Inpec tras el relanzamiento de la campaña.

La campaña que arranca en Bogotá se amplió a las principales ciudades del país; los 900 privados de la libertad estarán acompañados de personal del Inpec, quienes, durante la jornada de trabajo, serán los responsables de custodiarlos y garantizar su retorno a los centros de reclusión.

“Hoy damos un nuevo paso. No para repetir lo que ya hicimos, sino para ampliar su impacto, fortalecer su alcance y consolidar su mensaje. Nosotros hemos trabajado y lo seguimos haciendo para ampliar las oportunidades, romper estigmas y dejar de encasillar a las personas por su pasado”, explicó el Inpec.

El Inpec relanzó la campaña Buena Esa Foto: Suministrada

Son 124 ciudades, 900 privados de la libertad y 930 los funcionarios los que estarán en la jornada de embellecimiento en los parques y como parte de la campaña que espera socializar el Inpec en este nuevo impulso de resocialización.