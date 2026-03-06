Nación

Así votarán los presos en Colombia en las elecciones del 8 de marzo

El Inpec habilitó a 3.316 personas privadas de la libertad, en calidad de sindicadas, para votar este domingo.

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 6:04 p. m.
Un amplio dispositivo de seguridad tiene preparado el Inpec para las elecciones de este domingo 8 de marzo
Un amplio dispositivo de seguridad tiene preparado el Inpec para las elecciones de este domingo 8 de marzo

El próximo domingo 8 de marzo, Colombia celebrará una nueva jornada democrática para elegir a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

En esta misma fecha, la ciudadanía podrá participar en las consultas interpartidistas para definir a los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial. Ante la proximidad de los comicios, han surgido interrogantes sobre el censo electoral, específicamente sobre el derecho al voto de la población privada de la libertad.

Bajo este marco legal, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó, mediante un reporte oficial, que un total de 3.316 personas privadas de la libertad cuentan con la aprobación para participar en los comicios desde el interior de las instituciones penitenciarias.

Comunicado oficial de las disposiciones del Inpec para los comicios de las personas privadas de la libertad.
Comunicado oficial de las disposiciones del Inpec para los comicios de las personas privadas de la libertad Foto: Inpec

Para facilitar este proceso, la entidad anunció la logística que se desplegará en las cárceles de todo el territorio nacional.

El plan operativo contempla la “habilitación de 121 puestos de votación distribuidos en 117 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), donde se dispondrán 130 mesas con el acompañamiento de 742 jurados de votación”.

El objetivo de esta disposición es “garantizar que el proceso democrático se cumpla bajo los mismos estándares de transparencia que en el resto del país”. En materia de orden público, el Inpec informó que se “emitirá una orden de alistamiento de segundo grado a nivel nacional para reforzar la vigilancia en los perímetros carcelarios”.

Además del control interno, “se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) institucional para realizar el seguimiento en tiempo real del desarrollo de las votaciones en cada uno de los establecimientos”.

La jornada contará con la “supervisión de los directores de cada centro de reclusión, quienes coordinarán las acciones con las autoridades electorales y organismos de control”.

Asimismo, se confirmó el apoyo de las Fuerzas Militares para el resguardo de la seguridad externa de los penales. Con estas medidas, la institución busca “ratificar las garantías para que la población sindicada ejerza su derecho constitucional en un entorno de orden y seguridad”.

