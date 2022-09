El llamado juego del viagra que alarma a Santander: diez menores han sido remitidos a urgencias por consumir el medicamento

El primer caso ocurrió en el colegio Gabriel García Márquez de Girón, Santander. Un grupo de estudiantes utilizó una pastilla de viagra y la dejó diluir en una gaseosa, luego llamaron a dos de sus compañeros y les ofrecieron la bebida. Los niños de séptimo de bachillerato inocentemente la ingirieron y dieron las gracias. Horas después, uno de ellos terminó en urgencias del hospital local.

“Las niñas declararon que habían hecho eso para otro compañero que gracias a Dios ese día no fue a clase porque él sufría del corazón. Mi hijo me cuenta que la otra niña probó, y como no iba a tomar más, le pasaron la botella y le hicieron tomar un sorbo grande”, cuenta la mamá del menor afectado. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades del departamento consideraron este caso como una broma de mal gusto, no como una tendencia.

Días después ocurrió el segundo episodio –mucho más grave que el anterior–. En el colegio Técnico Isaías Ardila Díaz del municipio de Mogotes, también en Santander, siete estudiantes resultaron intoxicados con viagra. “Cinco estudiantes se pusieron de acuerdo para hacer esto y lo confesaron. Uno lideró y envió a comprar el medicamento con otro estudiante que estaba afuera, que ese día no había asistido. Lo ingresaron a la institución, lo mezclaron con gaseosa y lo ingirieron”, explicó el rector del plantel educativo, Gerardo Rodríguez.

De los siete estudiantes, dos presentaron síntomas fuertes y debieron ser remitidos del hospital local a San Gil. Los otros cinco fueron atendidos en el centro médico de Mogotes y horas después fueron dados de alta. “No sabemos quién, pero al parecer otra persona le echó en el jugo la pastilla a estos dos muchachos; la bebida fue comprada por fuera de la institución. Estamos investigando quién es esa persona, porque los cinco estudiantes que hicieron eso de forma voluntaria insisten que no ofrecieron la mezcla a nadie más”, agregó el rector.

Con estos episodios, más otros cuatro casos en otros municipios, las autoridades de Santander llegaron a la conclusión de que en ese departamento se popularizó el reto de darle viagra –sin consentimiento– a compañeros para luego grabar su reacción. Lo grave del caso es que los implicados son menores entre 12 y 14 años.

A la fecha, según cifras de las autoridades, este peligroso reto ha enviado a urgencias a diez estudiantes de seis colegios diferentes. “Tenemos conocimiento de que se está dando en colegios del departamento y este medicamento está siendo utilizado para cumplir con los llamados retos virales. Recientemente en Girón se dio esta situación. Sin embargo, sabemos que no es el único municipio, en otros territorios como Mogotes, Güepsa, Barbosa, Málaga y Aratoca, la misma comunidad de instituciones educativas ha hecho las mismas denuncias”, precisó el secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamizar Suárez.

Por su parte, Claudia Rondón, secretaria de Educación de Girón, señaló que: “Se hará una charla a todos los niños del colegio para explicarles y enseñarles, porque ellos no conocen, no saben las dimensiones que tiene el comprar un producto que yo no conozco y no sé qué me puede acarrear más adelante; entonces, enseñarles que cualquier producto que se vaya a consumir debe ser medicado”.

Riesgos para la salud

El viagra es un medicamento vasodilatador que se utiliza para la disfunción eréctil y para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. En el campo de las relaciones sexuales es uno de los ‘trucos’ más avanzados de la ciencia.

Sin embargo, el uso inadecuado puede desencadenar afecciones en la salud especialmente de los niños, toda vez que tienen menores tasas de destoxificación (eliminan más lentamente las sustancias).

Otros efectos del uso inadecuado del viagra son dolor de cabeza, taquicardia, malestar general, náuseas, enrojecimiento en el rostro, pero también puede tener efectos secundarios graves de riesgo cardiaco e, incluso, una neuropatía óptica isquémica anterior, que provoca la pérdida de visión en uno o ambos ojos.

A todo esto se están viendo expuestos los jóvenes en Santander. El reto del viagra no es inofensivo sino una afrenta directa hacia la salud.