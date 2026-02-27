El mayor enemigo de los narcos en Cundinamarca anda en cuatro patas. Esta es la historia de Candy

El más reciente operativo contra las redes de narcotráfico en Cundinamarca permitió la incautación de un cargamento de 57 kilogramos de marihuana que pretendía ser distribuido bajo la modalidad de encomienda en el municipio de Mosquera. Fue ubicado gracias a la única integrante del escuadrón que anda en cuatro patas.

Se trata de Candy, una perrita al servicio de la Policía en el departamento de Cundinamarca que se convirtió en un elemento primordial para la lucha contra las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“Los hechos se registraron en la zona industrial de Mosquera, específicamente en la bodega de una empresa de envíos. Durante las labores de patrullaje preventivo, Candy, una experta en detección de narcóticos de 4 años, realizó una señal positiva de “sentado” al pasar frente a unas cajas de cartón aparentemente inofensivas”, dijo el coronel Mauricio Herrera, Comandante Departamento de Policía Cundinamarca.

Con la incautación de los estupefacientes en el municipio de Mosquera, los delincuentes asociados a la organización criminal, dueña de la sustancia, estarían perdiendo más de 100 millones de pesos, en lo que estaría avaluada la carga que cayó en el olfato de Candy.

“Al verificar la alerta de la canina, los uniformados hallaron un recipiente tipo tambor de cartón color café que ocultaba la sustancia vegetal. El cargamento tiene un valor comercial aproximado de $100.000.000 (cien millones de pesos), dinero que deja de ingresar a las arcas de las estructuras criminales de la región”, dijo el oficial.

Advirtió la Policía que no es la primera vez que Candy se destaca en el servicio. Durante el año 2025, su labor fue fundamental para capturar a 10 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y permitió la incautación de 80 kilogramos de marihuana y 120 gramos de cocaína.

“Con este nuevo resultado en Mosquera, la canina reafirma su posición como una de las especialistas más efectivas de Cundinamarca. La sustancia incautada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional seguirá utilizando todas sus capacidades, incluyendo el apoyo invaluable de sus binomios caninos, para cerrar el paso al tráfico de drogas en el departamento”, advirtió el coronel Herrera.

Candy, la perrita que integra el escuadrón antidrogas de la Policía en Cundinamarca. Foto: Suministrada (API)

Es claro que la perrita Candy se convirtió en un problema para los narcotraficantes y un valor agregado en el trabajo que hace la Policía en el departamento de Cundinamarca contra los traficantes. Su participación en los operativos se convirtió en una garantía de éxito para la incautación de droga.