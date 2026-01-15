Nación

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

La ciudad hizo una “caravana por la vida” en honor al menor fallecido.

Danna Valeria Figueroa Rueda

15 de enero de 2026, 9:22 p. m.
Centenares de personas se unieron al recorrido fúnebre. Foto: Caracol Noticias/Redes sociales/Montaje:SEMANA

La mañana del martes 13 de enero dejó enlutado al país. Ismael Rodríguez, un niño de 11 años, murió tras un ataque sicarial que iba dirigido contra directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la vía Neiva–Rivera.

El menor viajaba con su padre, Edgar Enrique Rodríguez Muñiz, director del establecimiento penitenciario, y con el subdirector del penal, quien resultó gravemente herido.

Desde el primer momento, la noticia provocó consternación en el Huila y en todo el país. Funcionarios del Inpec confirmaron que el agresor interceptó el vehículo en el que se desplazaban y dispararon varias veces; el menor recibió un impacto que resultó fatal. La Fiscalía abrió una investigación formal y la Policía activó operativos para dar con los responsables.

Pero más allá del trágico hecho, resonaron este jueves, 15 de enero, las palabras del padre. Edgar Enrique Rodríguez Muñiz, con la voz quebrada, dijo a Noticias Caracol lo que sentía tras su duelo: “Todos hacemos el trabajo, esto hay que dejárselo a ellos y a Dios, todo en manos de Dios… Mi hijo nos va a dejar la mejor enseñanza de amor; los que lo conocieron saben que él era amor y, sobre todo, muy respetuoso”.

En otra parte de su mensaje, añadió con firmeza: “Yo no perdono, usted sabe que no perdonamos; el que perdona es Dios. Él se encargará de todo. No tengo ningún dolor hacia ellos”, esas palabras marcaron el tono de las exequias y los homenajes en Neiva.

La ciudad respondió con una “caravana por la vida”. Centenares de personas se unieron al recorrido fúnebre: vestidos de blanco, vecinos y familiares acompañaron el cortejo que recorrió cerca de cinco kilómetros hasta la parroquia Santa Teresa de Calcuta, donde se celebró la eucaristía en memoria de Ismael.

La despedida fue tranquila, pero multitudinaria; el reclamo de justicia estuvo presente en los rostros y en las pancartas, sin ninguna manifestación de violencia.

En paralelo a las honras fúnebres, las autoridades ofrecieron recompensas y reforzaron los operativos de búsqueda. La Alcaldía de Neiva y la Gobernación anunciaron una recompensa por información que permita esclarecer los hechos, e invitaron a denunciar a través de la línea 123.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

El episodio reavivó el debate sobre las amenazas sistemáticas contra funcionarios penitenciarios. El Inpec y organismos de control confirmaron que existen denuncias y un historial de advertencias contra trabajadores de la institución: el director del penal había instaurado una denuncia en noviembre de 2023 y la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizó actuaciones relacionadas con ese antecedente.

¿Qué se sabe del estado de salud del subdirector?

El subdirector del penal recibió disparos en abdomen y tórax y que su condición en las horas posteriores al atentado era grave y de pronóstico reservado; el personal médico del centro asistencial atendió la emergencia mientras las autoridades continúan las labores investigativas.

