Elecciones 2022 Colombia | ¿Qué pasa si el voto en blanco le gana en esta segunda vuelta a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández?

De cara a la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de este 19 de junio, la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que el voto en blanco tendrá un efecto simbólico, pero no jurídico, es decir, si la mayoría de los votos son a favor del voto en blanco, no se repetirán las elecciones. Contrario si fuera primera vuelta, escenario frente al cual, si gana el voto en blanco, los aspirantes quedarían derrotados y tendrían que presentarse otros a consideración de la ciudadanía.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguró Nicolás Farfán Namén, registrador delegado en lo Electoral.

Además, recordó que el voto en blanco “es una casilla adicional que se contabiliza de forma independiente y que los resultados de este no se le suman a ningún candidato”. Teniendo en cuenta lo anterior, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

Finalmente, el registrador aclaró cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo. “El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, puntualizó.

En las elecciones presidenciales de Colombia, el voto en blanco siempre tiene un incremento en la segunda vuelta presidencial (excepto 2014). Este año podría ser el primero en décadas en el que el porcentaje podría incrementarse significativamente. Nunca ha superado el 5 por ciento. El voto en blanco no existe en todo el mundo. Los ciudadanos que no desean votar por ningún candidato simplemente dejan de marcar la tarjeta. En Colombia, los votos en blanco son válidos, a diferencia de las tarjetas no marcadas y los sufragios nulos.

Como los candidatos presidenciales generan resistencias, lo más probable es que esa expresión política aumente y juegue un papel importante porque quitaría respaldos a los aspirantes en contienda. Ante la existencia de un empate técnico en la recta final, si muchas personas votan en blanco, eso hará que la decisión final sea bastante estrecha entre Hernández y Petro.

Así las cosas, pese a que la casilla del voto en blanco estará presente en el tarjetón presidencial, su papel no será importante en los resultados electorales. Sin importar cuántos sean los votos en blanco, debe proclamarse un ganador. Las encuestas indican que el voto en blanco esta vez podría alcanzar el 3 por ciento del umbral electoral, es decir que, si salieran los mismos 21.146.287 colombianos a las urnas, cerca de 630.000 votarían en blanco.

En la elección del 29 de mayo se registraron 366.623 votos en blanco, es decir que solo el 1,73 por ciento del total de votos marcaron esta opción. Si a esos se les suman los 29.715 no marcados y los 242.629 nulos, habría un total de 638.967 personas que en la elección presidencial de primera vuelta no estuvieron conformes con las opciones presentadas. Así las cosas, las elecciones presidenciales tendrán lugar este domingo 19 de junio y los colombianos elegirán entre el senador Gustavo Petro o el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Quien llegue a la Casa de Nariño asumirá en el cargo el 7 de agosto de 2022 y ejercerá durante cuatro años.