Emotiva cadena de búsqueda de los niños en selva del Guaviare, emisoras del Ejército envían mensajes en lengua indígena

Colombia sigue en vilo con la noticia de los 4 niños que viajaban en la avioneta HK2803 que se accidentó en mitad de la selva, cuyos restos aparecieron, al igual que los cuerpos de 3 de sus ocupantes.

Desde entonces, los corazones de millones de colombianos permanecen agitados, a la espera de los resultados de la titánica búsqueda que han emprendido las autoridades, con la esperanza de lograr el rescate con vida de los 4 menores de edad que, pese a haber dado señales de que continúan vivos, pero en mitad de una inhóspita selva en el Guaviare, no han aparecido después de 20 días desde el infortunado accidente.

El hecho ha despertado la solidaridad, pues no se escatima en utilizar los recursos que se tengan a la mano para intentar ayudar a encontrar a los 4 niños.

En este punto se encontraron los restos de la aeronave y los cuerpos de los tres adultos que viajaban en ella. Los cuatro niños, según señalan rescatistas, habrían salido con vida del siniestro. Las labores de búsqueda se concentran en la zona cerca al río Apaporis, ubicada en la espesa selva del Guaviare. - Foto: AP

Las emisoras del Ejército Nacional se unieron también a la búsqueda, para lo cual, están enviando mensajes desde distintas estaciones, informando sobre el caso y los teléfonos a los que los ciudadanos que tengan algún indicio, puedan comunicarse para ayudar así a encontrar a Leslie, Soleiny, Tien Noriel y el bebé Cristín, de tan solo 11 meses.

Ningún esfuerzo estará de más en la titánica búsqueda que se ha bautizado como Operación Esperanza. Por eso se destaca la tarea de las cinco estaciones radiales ubicadas en la zona del sur oriente del país.

Los mensajes son emitidos durante las 24 horas del día, en espacios de alta sintonía, pues la radio, en zonas selváticas, se convierte en el mejor acompañante.

“La red de emisoras Colombia Estéreo, los soldados del Ejército Nacional que desempeñan su labor como locutores radiales, han emitido de manera constante mensajes de búsqueda y cuñas informativas con el fin de reunir información que permita localizar y dar con el paradero de los cuatro niños”, informaron desde el Ejército.

Con perros, los comandos de las operaciones especiales, buscan a los menores de edad que viajaban en la avioneta accidentada en Caquetá. - Foto: Fuerzas Militares

En español o en lenguas nativas, todo se vale. Desde la Emisora Colombia Estéreo, en el Vaupés, por ejemplo, el soldado Alex Sánchez Sánchez se dirigió a los oyentes en su lengua natal Tatuyo, que utiliza familia lingüística tucano-oriental y es conservada por cerca del 70 % de los miembros de la comunidad en la zona.

Entre tanto, en español, los mensajes insistentes buscan hacer eco y lograr pistas del paradero de los niños. “Este es un llamado para que quienes tengan información sobre el paradero de los niños accidentados en la avioneta. Las emisoras del Ejército Nacional trabajan de manera articulada con la comunidad para encontrar a estos pequeños en la selva colombiana”, dicen los locutores del Ejército en los diales.

La expectativa con las emisoras del Ejército Nacional es alta, pues, gozan de una amplia cobertura y audiencia, lo que servirá para poder llegar a los radios de campesinos, indígenas y habitantes de apartadas zonas.

Emisoras del Ejército se suman a la búsqueda de los niños en la selva del Guaviare. - Foto: Ejército nacional

La Operación Esperanza continúa en todos lados. Las estaciones radiales de San José del Guaviare, Miraflores, así como las de San Vicente, San José del Fragua, Florencia y Solano en el departamento Caquetá hacen parte de la emotiva cadena, con la cual, se distribuyen los mensajes de búsqueda, en la intención de recuperar los menores.

¿Dónde están?

Con perros olfateadores, desde helicópteros, con hombres expertos en las espesuras de la selva, se adelanta la búsqueda de los niños. Por momentos, aumenta la esperanza, teniendo en cuenta que el bloque de búsqueda ha encontrado huellas que presuntamente serían de los menores. Llamados de la abuela, voces de soldados repitiendo sus nombres en medio de los matorrales tupidos, potentes linternas que hieren la oscuridad en la selva, han hecho parte de las estrategias de búsqueda. Colombia entera mantiene viva la esperanza.