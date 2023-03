Empresario señala al excongresista Antonio Sanguino de pedir dinero para direccionar contratos en la UAESP

El empresario Sergio Venegas entregó su testimonio en la Fiscalía General de la Nación para hablar del caso de corrupción en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y señaló concretamente al jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Antonio Sanguino, de direccionar contratos.

El empresario aceptó el pagó de coimas para lograr millonarios contratos en dicha entidad y habló de lo que sería un nuevo “carrusel de contratación en la capital”.

Según Venegas, Sanguino “direccionaba” contratos y era uno de los beneficiados con recursos provenientes de varios “negocios” que se hacían con dineros públicos a través de la Uaesp.

“Todos los contratos que efectué en la Uaesp son direccionados por él (Antonio Sanguino): botadero doña Juana, alumbrado público y cementerios del distrito”, dijo el empresario ante la Fiscalía.

Durante el testimonio el empresario señaló que con la información que él tiene se pued empezar a esclarecer las responsabilidades de presunta corrupción en esa entidad que le costó el cargo a Luz Amanda Camacho, quien era la directora.

En adelante los recicladores cobrarán a las empresas prestadoras del servicio por su trabajo. - Foto: Guillermo Torres

En su extenso relato ante la Fiscalía el empresario revela que hubo exigencias de dinero, según él, para lograr el millonario contrato para quedarse con la administración de los cementerios del distrito.

“¿Tiene usted alguna relación con la UAESP específicamente en el trámite del contrato para la administración de los cementerios del Distrito Capital?” pregunta la Fiscalía a lo que Sergio Venegas responde: “Aporté el dinero para la asignación del contrato, que es el dinero que se le entregó a la directora Luz Amanda Camacho”.

En su declaración Venegas habló de una cifra concreta. “Esos 1.050 millones los exigió Amanda Camacho directora de la Uaesp, en reuniones realizadas por los dos emisarios. Las llamábamos mesas de trabajo. Los emisarios fueron Marcel quien trabajaba como asesor jurídico de la Uaesp y el doctor Quintana”.

El distrito denunció irregularidades en los contratos del consorcio que administra los cementerios públicos de la ciudad. - Foto: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP

Incluso Venegas cuenta varios detalles sobre una maleta que tenía en su interior la plata para quedarse con el contrato. “De acuerdo con su respuesta anterior ¿Cómo hizo la entrega de esos dineros?”, pregunta la Fiscalía.

“En una maleta, se la entregué a Luz Amanda Camacho y a Marcel porque puse como condición que viniera el director de la entidad para la entrega del dinero. La señora Luz Amanda Camacho llegó al hotel Tequendama el 19 de mayo de 2021 porque el contrato arrancaba el 1 de julio de 2021, por ende, se debía entregar la plata para el inicio del contrato, para que nos dejaran firmar acta de inicio”, respondió el empresario.

La explosiva declaración en poder de la Fiscalía revela que se habría realizado una entrega adicional de dinero por el contrato: “Usted manifestó que se entregaron 450 millones adicionales para repartir por parte de la directora de la UAESP (Luz Amanda Camacho) a los colaboradores de su equipo de trabajo, ¿cómo se hizo la entrega y a qué personas?”, le preguntaron.

Cementerio Central - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A lo que el empresario respondió: “en agosto, un mes después del acta de inicio porque así se había concertado desde mayo. Ese dinero se le entregó al señor Marcel en efectivo en el Café Vienés. Ese dinero era para el jefe de jurídica $250 millones y $200 para Marcel”.

La Fiscalía busca establecer si Sanguino habría puesto a sus fichas claves en la Uaesp comenzando por la directora de la Luz Amanda Camacho, el subdirector jurídico Carlos Quintana, el subdirector de disposición final Freddy Aldana y la subdirectora de Cementerios y Alumbrado Público.

En su momento cuando estalló este escándalo la alcaldesa Claudia López fue enfática en pedir todo el peso de la ley para quienes resultaran involucrados.

¿Qué dice Antonio Sanguino?

En un comunicado difundido por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá, el jefe de gabinete respondió a dichos señalamientos y negó esa información.

“Ante los señalamientos falsos y calumniosos de los que he sido víctima por parte del señor Sergio Alexander Venegas Herrera durante una diligencia ante la Fiscalía General, me permito decir lo siguiente: El sujeto Sergio Alexander Venegas, el mismo que hace unos meses aseguró de manera falsa y fantasiosa, que en los hornos crematorios de los cementerios del Distrito fueron incinerados 300 desaparecidos en el estallido social de 2021, no sé con qué propósito oscuro hace ahora afirmaciones temerarias e injuriosas que afectan mi reputación y mi buen nombre”, dijo Sanguino.

Agregó: “Ante estos hechos mañana mismo interpondré denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad, fraude procesal e injuria y calumnia. Confío que la justicia investigue y castigue ejemplarmente esta nueva actuación delictiva del individuo Vanegas Herrera, que se suma a los varios expedientes judiciales a los que ha sido vinculado este sujeto”.