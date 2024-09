En Arauca claman para que los defiendan del ELN, mientras se enredan los diálagos de paz con esa guerrilla

Luego, sin titubeos, agrega: “Esa paz total no existe mientras se siga construyendo desde un escritorio y no desde el territorio”. El alcalde denuncia que él mismo le ha pedido desde hace ocho meses al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, que los escuche, pero sus súplicas no fueron atendidas hasta que en la madrugada del martes 17 de septiembre el ELN atacó con una volqueta llena de explosivos.