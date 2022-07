En la casa por cárcel seguirá el exgobernador de Chocó

El proceso que tiene privado de la libertad al exgobernador de Chocó, Ariel Palacios, está relacionado con hechos de corrupción en el departamento, al que se supone le prometió convertir en una zona de desarrollo económico para el país. Palacios fue capturado y presentado ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá para imputar cargos y, en ese momento, se libró una medida de aseguramiento que lo mantiene en la casa por cárcel.

Ahora, y como parte de su defensa, solicitaron ante el mismo Tribunal revocar la medida de aseguramiento que fue solicitada por la Fiscalía y de esta manera permitirle adelantar el proceso en su contra, pero en libertad. El magistrado del Tribunal, luego de escuchar la intervención de la defensa y los reparos de la Fiscalía, concluyó que la necesidad para mantenerlo con una medida aseguramiento persiste y así debe permanecer.

“El mandatario local, mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por el covid-19″, dijo la Fiscalía una vez el Tribunal ordenó la medida de aseguramiento contra el exgobernador Palacios.

Para la defensa del exgobernador, los argumentos que expuso la Fiscalía en el propósito de obtener una medida aseguramiento en contra de su cliente no tenían validez a esta altura del proceso y por tanto le solicito al Tribunal revocar la orden para mantenerlo privado de la libertad en su lugar de domicilio. El caso lo estudiaron los magistrados y concluyeron que no era suficiente lo expresado por la defensa.

Para la Fiscalía es claro que el exmandatario intervino de manera irregular en la firma de millonarios contratos que, si bien están autorizados para hacerlos de manera directa en razón de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, sí faltaron elementos jurídicos y legales para tramitarlos en la forma y procedimiento que lo hicieron en el departamento de Chocó.

“De otra parte, se conoció que el mandatario no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente. Esta exigencia legal se cumplió luego de que la Fiscalía solicitó el sustento de la referida actuación”, dijo la Fiscalía.

Para el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, es claro que la defensa no logró demostrar o derrumbar los argumentos de la Fiscalía, donde se aclara la urgencia y necesidad de la medida de aseguramiento. Al contrario observó ausencia de nuevos elementos de prueba que pudieran reforzar la tesis de la defensa.

“Estima esta magistratura que no es posible acceder a las pretensiones del señor defensor y por ende revocar la medida de aseguramiento que actualmente cobija al señor Ariel Palacios por el delito de celebración indebida de contratos. En virtud a que no hay elemento objetivo, no hay una novedad probatoria que permita a esta magistratura acceder a esa pretensión”, dijo el magistrado.

Por ahora, el proceso contra el exgobernador Ariel Palacios continúa en la etapa que se encontraba, de cara a un eventual juicio ante la Corte Suprema de Justicia y por el delito de celebración indebida de contratos. Se tendrá que defender en la detención domiciliaria como lo advirtió el magistrado del Tribunal.