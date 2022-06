En libertad el compositor vallenato Alberto ‘Tico’ Mercado, procesado por golpear a su exnovia

Tras resolver un recurso de apelación, el juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de Valledupar ordenó la libertad inmediata del compositor de música vallenata, Alberto ‘Tico’ Mercado, procesado por golpear a su excompañera sentimental en hechos registrados el 14 de octubre de 2021 en una vivienda en la capital del Cesar.

En la decisión de segunda instancia se consideró que este proceso estaba enmarcado en un caso de lesiones personales y no una tentativa de homicidio como lo imputó la Fiscalía General en abril pasado. Debido a esto se determinó que el compositor debe enfrentar el proceso en libertad, atendiendo las llamadas y citaciones de las autoridades judiciales.

“Se consideró que los elementos no evidenciaban una tentativa de feminicidio, sino lesiones personales”, explicó el director seccional de Fiscalía en el departamento del Cesar, Andrés Palencia. El ente investigador presentará próximamente el escrito de acusación en el que se ratificará que en efecto se trató de una tentativa de feminicidio.

Para esto, citará una decena de pruebas documentales y testimoniales para entrever la actitud celosa de Mercado, su comportamiento violento, las graves heridas que le produjo a su expareja sentimental y el hecho que se fugó duramente varios meses pese a que sabía que existía una orden de captura emitida por un juez en su contra.

Tras conocer la decisión, Fernanda Ariza, quien denunció al músico, aseguró que se presentaron dilaciones en el proceso. “La juez de segunda instancia omitió el análisis de evidencia indispensable para demostrar el peligro que representa Tico Mercado para la víctima y tomó una decisión a beneficio del victimario”.

Mercado, quien fue capturado el 3 de abril en el barrio Oriente de Callejas, fue denunciado por haber golpeado e intentado ahorcar a su exnovia Fernanda Margarita Ariza. Los hechos se presentaron en la vivienda de la joven quien hizo una reunión tras un evento del Festival Vallenato que se celebraba en esa ciudad. Tras finalizar el encuentro, el músico regresó a la vivienda porque supuestamente se le había quedado la billetera. Sin embargo, -según reza en la denuncia- vio un mensaje en el celular de Fernanda que lo enfureció, hecho por el que empezó a insultarla, amenazarla y atacarla físicamente. “Le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo”.

“Me asfixió hasta que vio que casi me desmayo. Me agredió físicamente, me insultaba, me amenazaba con que me iba a matar. Es la primera vez que me agrede físicamente, pero anteriormente me habría agredido verbal y psicológicamente”, señala la denuncia. En la misma se agregó el dictamen del Instituto de Medicina Legal que fue claro en evidenciar las heridas en la cara de la víctima, entre las que se encuentran fisuras en el tabique, pérdida de un diente y múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

‘Tico’ Mercado no aceptó su responsabilidad en los hechos materia de investigación, declarándose inocente del delito imputado por la Fiscalía General. En su momento el juez tuvo en cuenta que el músico representa un peligro para la sociedad y podría afectar la investigación estando en libertad pues podría amenazar a la víctima -como ya lo hizo- y a los testigos del hecho, entre los que se encuentran la mamá de la denunciante.

En la investigación se estableció además que el compositor tiene antecedentes de violencia intrafamiliar. El director seccional de la Fiscalía en el Cesar, Andrés Palencia, señaló que existen registros de dos casos en Valledupar y uno en Antioquia. Pero estos fueron archivados luego que se llegara a una conciliación por fuera de los estrados judiciales por parte del abogado del compositor.

“La Fiscalía pudo detectar que en años inmediatamente anteriores varias mujeres también lo habían denunciado por hechos similares; detectamos un modus operandi similar, es decir golpizas a mujeres por temas relacionados con celos, con quienes sostenía una relación sentimental, lastimosamente esos casos, según la adecuación típica que hace la Fiscalía de lesiones personales, terminaron archivados porque eran conciliados”, precisó el delegado del ente investigador.

Mercado ha compuesto canciones para el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, Iván Villazón, Jorge Oñate, Miguel Morales y Silvestre Dangond, entre muchos otros artistas vallenatos.