En medio de ataques armados en Cauca, la calle se volvió un “hospital improvisado” para atender a policías heridos

Tras los ataques que mantuvieron con miedo y dolor a habitantes y autoridades del norte del Cauca, han salido a la luz detalles de aquellas horas angustiantes: calles destruidas, instituciones demolidas y vecinos transformando la vía pública en un “hospital” improvisado para atender a los heridos.

El hecho ocurrió este martes, 16 de diciembre, cuando hombres fuertemente armados, identificados por las autoridades como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, atacaron con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de Buenos Aires.

Durante el ataque también resultaron afectadas edificaciones públicas, como la Alcaldía y la sede del Banco Agrario, mientras la población vivía horas de zozobra.

Un video que subió la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila, muestra a civiles auxiliando a policías heridos en plena calle. En un clip de 12 segundos, aproximadamente cinco personas ayudan a uniformados, uno, aparentemente, con una lesión en el cuello y otro con uno de sus brazos gravemente heridas.

El ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque y anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los responsables, a quienes el gobierno atribuye vínculos con la estructura disidente Jaime Martínez, liderada por alias Mordisco.

“Estos son los verdaderos “gestores de paz” de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”, señaló Sánchez en su cuenta de X.

A pesar de la intensidad del ataque, algunos uniformados sobrevivieron, aunque lamentablemente dos policías fallecieron. Se registraron daños materiales en la estación policial y en varias casas aledañas.

Las autoridades confirmaron que se lanzaron cilindros bomba contra la sede del Banco Agrario y otros puntos de la zona, generando alarma en la comunidad.

La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció rechazando la destrucción de Buenos Aires y otros municipios afectados por acciones de grupos armados ilegales. Pidió contundencia al Ministerio de Defensa en las operaciones contra los responsables de estos ataques.

Este atroz hecho se suma a la cantidad de ataques que se han presentado en el país por el paro armado del ELN, guerrilla que se ha mantenido y según las autoridades, cada vez se fortalece más.

En diferentes zonas del país han incendiado vehículos; también han dejado cilindros en plena carretera, banderas y atemorizando a las regiones. Frente a esto, el presidente Gustavo Petro también ha mantenido un fuerte rechazo.