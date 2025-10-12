En video: así fue la implosión de los emblemáticos puentes en Bogotá. Todo sucedió en cuestión de segundos

En la mañana de este domingo, 12 de octubre, se llevó a cabo la implosión controlada de los puentes que conforman la intersección de Puente Aranda, donde confluyen la avenida de Las Américas, la calle 13, la calle Sexta y la carrera 50.

Tras un retraso de más de 40 minutos, finalmente poco antes de las 11:00 de la mañana se realizó el procedimiento.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la acción se desarrolló sin incidentes y bajo condiciones seguras.

Tras un retraso de más de 40 minutos, finalmente poco antes de las 11:00 de la mañana se realizó el procedimiento. | Foto: COLPRENSA

“El primer reporte señala que todo está bien hasta este momento. También tenemos información en general de las entidades que no hay nada, ninguna novedad que reportar”, señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La implosión de los puentes marca el inicio de la construcción de la nueva calle 13.

“La transformación de Bogotá no para. Estamos en un punto clave de lo que será la nueva calle 13. La implosión permitirá reducir el tiempo de obra; si lo hacíamos con demolición convencional, nos iba a tomar un año más”, señaló en días pasados el alcalde Galán.

En el procedimiento se ejecutaron más de 4.550 perforaciones en los tableros y columnas donde se instaló indugel, un gel industrial diseñado para detonaciones controladas.

De acuerdo con las autoridades, el retiro del material de los puentes tomará dos meses. En total, se reutilizarán 7.900 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición.

Plan de Manejo de Tránsito

Durante este fin de semana, se pondrá en marcha un Plan de Manejo de Tránsito que comenzará el sábado 11 de octubre a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta el martes 14 de octubre a las 4:00 a. m.

En ese periodo, permanecerán cerradas varias vías principales: la Avenida Las Américas entre las carreras 53F y 45, la Avenida Calle 13 entre las carreras 54 y 43, la Carrera 50 entre las calles 17 y la Transversal 49, así como la Avenida Calle 6 desde la Carrera 47.

Además, las ciclorrutas ubicadas en esta zona también estarán inhabilitadas durante la ejecución del plan.

Por otro lado, TransMilenio tendrá los siguientes cierres:

● Estación Distrito Grafiti: cierra de 5:00 a. m. a 2:00 p. m.

● Estación Puente Aranda: cierra de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.