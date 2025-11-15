🔴En VIVO | Plan éxodo en Bogotá: se espera una movilidad de más 150.000 vehículos entre el 15 y el 17 de noviembre

6:34 a.m Este puente festivo aplica la restricción de carga: así son los horarios

7:35 a.m. Coviandina reportó cierres preventivos en varios tramos de la vía a Villavicencio

Durante este puente festivo, son miles los viajeros que saldrán de sus casas y querrán desconectarse en pueblos cercanos o aledaños a su ciudad origen, por lo que las autoridades esperan un buen número de carros movilizándose por las principales vías del país.

Si quiere saber el estado de la movilidad, siga este minuto a minuto en donde le contaremos lo que sucede:

Conozca aquí el estado de las vías. | Foto: Tomada de X (@hcopete)

Minuto a minuto:

7:35 a.m.

Coviandina reportó cierres preventivos en varios tramos de la vía a Villavicencio

Indicó que la variante del K18+300-19+200 está habilitada Vcio/Btá. También hay un cierre preventivo carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100.

Paso a un carril en el túnel Quebradablanca y K69+350. Se registra un alto flujo de vehículos y hay lloviznas en varios sectores.

(7:35 a.m.) Variante del K18+300-19+200, habilitada Vcio/Btá . Cierre preventivo carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100. Paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350. Alto flujo. Lloviznas en varios sectores. pic.twitter.com/o7snccT2eZ — Coviandina (@CoviandinaSAS) November 15, 2025

6:34 a.m

Este puente festivo aplica la restricción de carga: así son los horarios

Tenga en cuenta que la restricción de carga aplica los puentes festivos para vehículos con capacidad de carga igual o superior a 4,2 toneladas en los corredores viales seleccionados. El Invias recordó los horarios que funcionan de la siguiente forma: