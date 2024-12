SEMANA: Otro de los grandes problemas que se ha evidenciado en el Caribe es la desigualdad, ¿por qué es tan difícil solucionarla?

E.C.: No es solo en el Caribe colombiano, es en todo el país. Colombia está entre los 8 o 10 países más desiguales del mundo. Estamos en ese vergonzoso ranking, acentuado mucho en la región Caribe porque este país tuvo un crecimiento absurdo que es el crecimiento hacia adentro. Jamás las costas se privilegiaron, hasta que se comenzó a hablar de apertura económica. Poco a poco hemos ido avanzando con las leyes de regiones, con la necesidad de fortalecer las costas, porque además sin puertos no hay mercado internacional, no hay TLC. No hace mucho que el país comenzó a mirar a la región Caribe, todavía subsisten unos grados de desigualdad terribles.

SEMANA: Este debate por supuesto no se entiende como una crítica al Gobierno, sabiendo ustedes hacen parte de él...

E.C.: No, nosotros los partidos de Gobierno lo acompañamos, pero esto no quiere decir que no revisemos los temas que consideramos importantes y estratégicos para el país y para la región Caribe. Ese es el examen que vamos a hacer y es totalmente válido, no podemos renunciar al control político y este es uno constructivo. Lo que queremos es que salgan los recursos para una región que tiene altos índices de desigualdad y esa desigualdad tenemos que seguirla rompiendo con obras.

SEMANA: ¿Cómo están las relaciones del partido Conservador con el presidente Duque? El expresidente Andrés Pastrana ha criticado algunos hechos, pero ustedes como bancada, qué posición tienen?

E.C.: Como bancada de partido tenemos una muy buena relación con el presidente Duque y con el Gobierno. Por supuesto nosotros nos reservamos el derecho también para señalar los temas que queremos que se mejoren, para señalar los temas que queremos que se incluyan en el Presupuesto, en las modificación de las leyes, y esa es la labor del equilibrio de poderes. Las relaciones del Gobierno con el partido Conservador están pasando por uno de los mejores momentos.

Burocracia puso en riesgo a quemados de Tasajera | Al ataque: