L.C.V.: Algunos dicen que no está bien que Estados Unidos se quede con el BID…

M.C.: La mayoría de los accionistas del BID son latinoamericanos y nosotros honramos la historia del banco. Lo que aquí buscamos es mejorar, estrechar y reforzar el compromiso de los Estados Unidos con el BID. También estamos en tiempos excepcionales y diferentes, no estamos en 1959. Efectivamente, yo soy norteamericano y he trabajado con el Gobierno norteamericano siendo muy efectivo en muchos temas. Pero mi herencia es iberoamericana y me siento muy orgulloso de esa herencia. Si me contrata la región, no solamente trabajaría para los Estados Unidos, sino para toda la región.

L.C.V.: Como un embajador de la región…

M.C.: Creo que podría ser un gran abogado para los países del hemisferio, y mi primer cliente sería Latinoamérica de cara a la región. Hoy Estados Unidos es un país hasta cierto punto muy hispano y, qué reflejo más bonito de la integración del americanismo continental que poder tener a una persona con el peso de la economía más grande del mundo, pero con una visión para cumplir los sueños de la región que nunca se han cumplido.

L.C.V.: ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos en el BID?

M.C.: El interés de los Estados Unidos es que nuestros vecinos se conviertan junto con nosotros en el continente más atractivo para la prosperidad, la seguridad, la democracia y el desarrollo económico. Aunque, francamente, siempre se ha hablado de la idea del americanismo, que viene del siglo XIX, siempre hubo una retórica política, pero nunca la voluntad y la ejecución. La mayor queja hacia Estados Unidos es que nunca le importaba lo suficiente la región. Que nunca se vio el interés porque las juntas directivas, mientras se hablaba de América Latina, invertían y miraban hacia Asia. Esta es una oportunidad, además, de lo que la región ha aprendido con esta crisis de salud y esta crisis económica con el fin de cumplir el sueño del americanismo del que siempre se ha hablado, pero que nunca se ha hecho una realidad.