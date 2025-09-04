Envían a la cárcel al séptimo implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El Juzgado 61 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Harold Daniel Barragán Ovalle, el séptimo implicado en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del atentado sicarial que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Para el juez, la evidencia es clara al señalar que Barragán Ovalle hizo parte de la organización criminal que se encargó de realizar seguimientos a los movimientos del congresista del Centro Democrático.

En esta organización, cuyos varios integrantes ya se encuentran judicializados, el joven tuvo una participación activa reclutando al menor de 15 años al que le dieron instrucciones precisas para que atentara contra la vida del precandidato presidencial que se encontraba dando un discurso político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Así se intentó desviar la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/z1M26oYgwI — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2025

En su intervención, el juez concluyó que el procesado —quien fue detenido en la noche del pasado viernes 29 de agosto— representa un evidente peligro para la sociedad. Igualmente, puede evadir la justicia emprendiendo la fuga al salir de la ciudad.

“La medida de aseguramiento es necesaria para salvaguardar la administración de justicia, proteger a la comunidad porque se considera que el imputado representa un peligro para la seguridad misma [...]. La imposición no resulta caprichosa”, precisó el juez.

“No es una venganza, no, es una forma de asegurar la administración de justicia, la verdad y proteger a la comunidad”, agregó el funcionario judicial. “¿Cómo no va ser necesario restringirle el derecho a la libertad cuando una sociedad se encuentra amenazada? Es urgente para evitar que el indiciado continúe con ese actuar".

A esto se le suma el hecho de la alta probabilidad de que desvíe la investigación por este magnicidio. Esto teniendo en cuenta que durante dos meses entregó a la Fiscalía varios elementos probatorios que fueron manipulados, lo que representa un intento de desviar la investigación.

"Se aprovecharon de las necesidades del menor": fuerte reproche del juez al séptimo capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/cwVPfoTT5A — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2025

“Las víctimas, la sociedad y la comunidad merecen saber qué fue lo que ocurrió”, señaló el juez de control de garantías.

Igualmente, puso de presente los graves antecedentes penales que tiene el procesado, aseverando que cuenta con un historial de una década de actividades criminales, lo que le ha valido la imposición de una condena.

El juez reprochó que se utilizara de esa forma a un menor de edad. “Se aprovecharon de sus vulnerabilidades y necesidades para convencerlo de ejecutar una acción criminal bajo una promesa económica”.

Esto teniendo en cuenta las evidencias presentadas por la Fiscalía que señalan a Barragán Ovalle como la persona que se encargó de contactar al menor de edad en la localidad de Engativá para que atentara contra la vida del senador y precandidato a la Presidencia.

Además, fue el encargado de buscar el arma de fuego y coordinar la forma en que debía llegar al lugar en el que Miguel Uribe Turbay iba a dar un discurso a la comunidad en el barrio Modelia.

Captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, presunto implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Captura de pantalla video Policía Nacional