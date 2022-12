“Es el Congreso y no el presidente el que debe reglamentar ley para designar gestores de paz”: la advertencia de la procuradora ante inminente liberación de primera línea

“Es el Congreso y no el presidente el que debe reglamentar la ley para designar gestores de paz”. De esta manera, la procuradora Margarita Cabello le salió al paso al nuevo decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que se define la forma como se permitirá la liberación de personas de la primera línea detenidas por cometer delitos en el marco del paro nacional.

La jefe del Ministerio Publicó dijo que, “si bien la ley autoriza voceros para incidir como gestores en los procesos de diálogo para alcanzar la paz total, estos no pueden ser cualquier persona; la misma ley estipula que deben ser reconocidos y autorizados por los grupos armados que participan en el proceso”.

También manifestó sus dudas sobre la potestad que tiene el presidente de la República para definir por decreto quiénes pueden ser parte de ese grupo de gestores de paz y planteó entre sus dudas que habría en esa decisión una violación a la separación constitucional de poderes.

“Hay que ver hasta qué punto la ley le entregó al presidente libertad completa para poder determinar quién es o no es vocero”, aseguró la procuradora.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.

SEMANA conoció el decreto que estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.

Dicha comisión deberá expedir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Así mismo, la comisión le recomendará al presidente Petro la continuidad o la exclusión del vocero, de acuerdo con una evaluación y monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones que hará la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La comisión deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria por pedido de alguno de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asistentes. La secretaría técnica de la comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.

Atención: gestores de paz de la primera línea podrían apoyar mesa de diálogo con el ELN

Las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN terminaron el primer ciclo de paz en Caracas (Venezuela). Con la lectura de un comunicado conjunto, las partes entregaron las conclusiones de las tres semanas de negociación y en enero se encontrarán nuevamente en México.

Sin embargo, después de la lectura del texto conjunto, las delegaciones respondieron a una serie de preguntas de diferentes medios de comunicación para conocer a fondo las decisiones bilaterales.

Por ejemplo, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, fue consultado sobre si era cierto o no que la liberación de los integrantes de la primera línea obedecía a una petición de la mesa de diálogo, a lo que respondió con un rotundo no. Por eso, pidió a quienes hacen esas afirmaciones no confundir a los colombianos porque ese asunto no se tocó entre las partes.

El jefe de la delegación del Gobierno dejó abierta la posibilidad para que los gestores de paz de la primera línea, que quedarán en libertad en los próximos días, puedan trabajar por los diálogos de paz.

“Nos dan muchas ideas porque muchos de los gestores de la primera línea podrían apoyar este proceso, necesitamos mucha participación. Necesitamos que el diálogo salga de la mesa y que la ciudadanía participe”, dijo Patiño.