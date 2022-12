Atención: gestores de paz de la primera línea podrían apoyar mesa de diálogo con el ELN

Las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN terminaron el primer ciclo de paz en Caracas (Venezuela). Con la lectura de un comunicado conjunto, las partes entregaron las conclusiones de las tres semanas de negociación y en enero se encontrarán nuevamente en México.

Sin embargo, después de la lectura del texto conjunto, las delegaciones respondieron a una serie de preguntas de diferentes medios de comunicación para conocer a fondo las decisiones bilaterales.

Por ejemplo, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, fue consultado sobre si era cierto o no que la liberación de los integrantes de la primera línea obedecía a una petición de la mesa de diálogo, a lo que respondió con un rotundo no. Por eso, pidió a quienes hacen esas afirmaciones no confundir a los colombianos porque ese asunto no se tocó entre las partes.

El jefe de la delegación del Gobierno dejó abierta la posibilidad para que los gestores de paz de la primera línea, que quedarán en libertad en los próximos días, puedan trabajar por los diálogos de paz.

“Nos dan muchas ideas porque muchos de los gestores de la primera línea podrían apoyar este proceso, necesitamos mucha participación. Necesitamos que el diálogo salga de la mesa y que la ciudadanía participe”, dijo Patiño.

Agregó: “El presidente Petro ha planteado la posibilidad de que todo esto termine en un gran acuerdo nacional para que sea definitiva y que participe toda la sociedad, que no tenga color político y que sea benéfica para todos los colombianos”.

El jefe negociador indicó que la paz en Colombia debe tener una connotación nacional y que por eso se están adelantando las negociaciones con el ELN y se está implementando la política de paz total.

Sobre este punto, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que no es cierto que el tema de los gestores de paz de la primera línea se haya tocado con el ELN y pidió a los sectores políticos que están haciendo esas afirmaciones no difundir información falsa.

El senador Iván Cepeda, quien es negociador del gobierno, dijo que el decreto que expidió el presidente Gustavo Petro es una decisión personal que parte de una promesa de campaña pero que nada tiene que ver con las conversaciones de paz.

A pesar de la tormenta judicial y las advertencias, el presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que dejará libres a integrantes de la primera línea que están en las cárceles

El presidente Gustavo Petro ya firmó un decreto que permitirá que integrantes de la primera línea queden en libertad antes de Navidad.

El decreto, según le confirmó a SEMANA una alta fuente de la Casa de Nariño, “crea una comisión para hacer el estudio de los casos y recomendar al presidente”.

Dichos integrantes de la primera línea están en diferentes cárceles del país, donde enfrentan cargos por haber cometido presuntamente todo tipo de delitos durante el paro del año pasado.

El Gobierno Petro busca que ellos sean reconocidos como gestores de paz, lo que ha desatado una tormenta jurídica. La procuradora Margarita Cabello, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, han advertido de los riesgos constitucionales de la propuesta presidencial.