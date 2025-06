“Es secuestro así lo intenten maquillar”: ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre situación de soldados en el Tambo

La Constitución Política de Colombia es clara. Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás es secuestro así lo intenten maquillar. No existe ningún lugar prohibido para que la Fuerza Pública cumpla con su misión… https://t.co/finrTFhnhv

Pero además de su rechazo vehemente por este nuevo hecho violento, el ministro Sánchez recordó que en Colombia no hay “ningún lugar prohibido” para la fuerza pública, teniendo en cuenta su misión de restablecer el orden y garantizar la seguridad del país.

“La población del cañón del Micay es gente que quiere dejar los cultivos para uso ilícito y transformar el territorio a la paz . No quieren que sus hijos sean reclutados para la violencia, no quieren que sus campos estén llenos de minas y no quieren sembrar un cultivo que se transforma en veneno y muerte”, expresó el ministro Sánchez sobre esa situación.