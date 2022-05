“Es un candidato independiente”: exmiembro de la Primera Línea explica por qué apoya a Fico

Generalmente, se piensa que los integrantes de la Primera Línea, que en su mayoría generaron actos de vandalismo, bloqueos, entre otros hechos lamentables, son afines al Pacto Histórico. Sin embargo, Christian Londoño, un barbero que tiene por nombre artístico Mao Orre, considera que quien mejor lo representa es Federico Gutiérrez.

Aclara que nunca pretendió que se presentara el vandalismo, sino que reclamaban unos derechos y mejores oportunidades que luego lograron. Por su posición, hoy ha recibido represalias y hasta amenazas de muerte contra él y su familia.

SEMANA: ¿Por qué una persona que estuvo en la Primera Línea apoya la candidatura de Fico Gutiérrez?

CHRISTIAN LONDOÑO (C.L.): El 1 de abril del 2021 salimos a las calles como ciudadanos inconformes buscando una reivindicación de derechos, no daba para decir somos de izquierda, de centro, o somos de derecha. Salíamos como Primera Línea Risaralda con un ideal claro de que lo que buscábamos eran oportunidades.

Cuando descubrimos y nos dimos cuenta que dentro del estallido social, del paro, se habían infiltrado ciertos sectores que querían potencializar cierto candidato, y volverlo un tema vandálico, eso hizo que tuviéramos conflictos internos, porque no apoyábamos los comportamientos de esos sectores.

Siempre dejamos claro que nosotros no éramos ni simpatizantes de Gustavo Petro ni hacíamos parte de su movimiento. Teníamos el reclamo, como ciudadanos inconformes, pero en ningún punto teníamos ese afín con ese candidato.

SEMANA: ¿Había afinidad por distintos sectores políticos?

C.L.: Sí claro. Cuando se sale a las calles empiezan a adherirse varios jóvenes y personas con ideales como el nuestro pero también diferentes. Nosotros el 28 salimos un grupo de barberos, que creamos la primera línea Risaralda. Yo soy el director y fundador del movimiento social que se llama Team Colombia Barber y nosotros salimos ese 28 con la primera línea Risaralda. El 3 de agosto nos sentamos a hablar con el gobierno local de Pereira y firmamos un acuerdo de paz y reconciliación que venimos trabajando paso a paso a corto, mediano y largo plazo.

SEMANA: ¿Qué papel cumplía en ese grupo de Primera Línea?

C.L.: Llegue a ser el vocero y líder del movimiento. Éramos los encargados de todo el tema de la logística, de las marchas, de cómo debíamos salir, de a qué lugar. Y lo he dicho abiertamente, hicimos bloqueo en el viaducto César Gaviria Trujillo, pero los desmanes y actos vandálicos siempre los denunciamos, no teníamos que ver con estos actos.

SEMANA: ¿Cómo fue esa cita con la alcaldía?

C.L.: Al ver que el paro había sido infiltrado por grupos al marguen de la ley, y ver que el Gobierno local nos estaba abriendo las puertas para sentarnos con ellos y lograr un acuerdo de paz, llegamos a acordar 29 puntos. Allí se tocaron temas muy importantes que se veían en las calles como oportunidad de empleo. Se articuló con varias empresas de la ciudad para que los jóvenes ingresaran a estas a laboral. Antes se exigía una experiencia laboral, pero hablamos para que se hiciera evaluación por capacidad, hoy en día tenemos varios jóvenes en las empresas.

El tema del emprendimiento también fue muy positivo. Los jóvenes que tenían en mente proyectos para sacar para realizar, el gobierno local respondió positivamente; las becas universitarias, ahora estamos trabajando con varias universidades, desarrollando esos temas, porque el trabajo se sigue avanzando, un comedor comunitario, había una problemática de hambre.

Como movimiento, como Primera Línea Risaralda teníamos claro de que no apoyábamos el asistencialismo, existe una vulnerabilidad, pero debía apoyarse con herramientas. Por ejemplo, la persona la íbamos a acompañar con el comedor humanitario, pero le vamos a desarrollar unas habilidades para que inicie a estudiar o trabajar.

SEMANA: ¿Qué es lo que más le llama la atención de Federico Gutiérrez?

C.L.: A Federico Gutiérrez lo conozco desde sus inicios en el Concejo de Medellín porque viví allá. Conozco como llegó al Concejo y cómo llegó a la alcaldía, un candidato independiente. En Colombia sucede algo que sucede que es lo mismo que con la primera línea y es la estigmatización.

Todo el que utiliza un casco o un escudo es primera línea, no. La primera línea ha sido un ideal.

SEMANA: ¿Cuál era ese ideal inicial?

C.L.: La reivindicación de derechos, buscar oportunidades, no eran ni choques ni enfrentamiento, sino ser la bandera del ciudadano de a pie, del ciudadano que busca oportunidades. Esto mismo sucede con Federico Gutiérrez es un candidato independiente, un candidato que lo vimos en las calles, recogiendo firmas, que lo hemos visto como estuvo en Medellín caminando durante su periodo de mandato, es el candidato ideal para llevar las banderas de Colombia en estos momentos.

SEMANA: ¿Mirándolo en retrospectiva, se arrepiente de haber bloqueado la ciudad y que se generaran desmanes?

C.L.: Claro, la euforia del paro, pero como le digo, el tema de la vía de hecho, es como cuando el hijo en casa ve que su papá no está respondiendo por él y debe buscar un medio que no sea de guerra ni de conflicto para decirle “papá, están pasando situaciones que no están bien”. Eso pasó en el momento de nosotros. No apoyamos los actos vandálicos, pero se utilizó la vía de hecho para que el Gobierno nos escuchara y valió la pena, el Gobierno nos escuchó.

SEMANA: Otra de las cosas que se dice de la Primera Línea es que se infiltró el narcotráfico, ¿evidenció esos hechos?

C.L.: No en la Primera Línea que estábamos, pero sí me gusta tocar este tema que está en investigación con las entidades competentes.

Al infiltrarse el paro, llegaron personas a utilizar los jóvenes, de manera negativa, a ofrecerles licor, sustancias alucinógenas, inclusive dentro del paro nosotros confrontamos a estas personas que llegaban a utilizarnos. El tema de los afiches de la Primera Línea también nos tocó buscar a las personas para decirles que el paro no era un negocio ni se podía convertir en una mafia. Inclusive, tuvimos varias reuniones de las cuales nos paramos de la reunión con ciertos sectores sociales de la ciudad, en los que manifestamos que nosotros como primera línea Risaralda no íbamos a permitir una guerrilla en nuestra ciudad.

SEMANA: ¿Algún político los apoyó?

C.L.: Nosotros como primera línea Risaralda no vimos la posibilidad. Porque siempre nuestro discurso desde un comienzo, desde los comunicados que nosotros sacábamos, es que era una lucha popular por la ciudadanía, más no para que ningún político se infiltrara o utilizara al movimiento social para potencializarse. Pero sí sabemos que fue infiltrado por ciertos sectores.

SEMANA: ¿Qué consecuencias le ha traído para su vida decir que estuvo en la Primera Línea y que apoya a Federico Gutiérrez?

C.L.: Cuando dijimos que nos íbamos a sentar con el gobierno local de Pereira el 3 de agosto, el 31 de julio me llega la primer llamada telefónica en la que me dicen que si firmo el acuerdo de paz me van a asesinar a mis padres y me van a asesinar a mí. Después de ahí han sido rutinarios los hostigamientos, los seguimientos, intentos de asesinato.

Hace mes y medio íbamos por una calle de la ciudad y dos motos nos interceptaron. Si no hubiera sido por los hombres de protección nos asesinan. Nos matan en ese momento.

Mi padre tiene 80 años de edad. No volvió a conocer la calle. Lleva 7 meses desde que firmamos el acuerdo que no volvió a salir. Mi madre tiene 66 años y mantienen en un seguimiento constante me toca pasar la vivienda cada rato porque me dicen qué ropa tiene, que van a enviar los dedos, que con quien está, ha sido algo muy complejo.

La verdad que a veces nos preguntamos si la paz y la reconciliación tiene enemigos y por qué cuando las cosas que hacen de la mejor manera en pro de la comunidad, de la sociedad, por qué suceden estas cosas. Ha sido muy difícil día tras día. De verdad que no tenemos una tranquilidad, una paz absoluta, y debemos entender que la mejor salida es la reconciliación. Por eso también apoyo a Federico Gutiérrez porque es un candidato que apoya el proceso de paz, pero uno transparente, donde haya verdad, justicia, reparación para las víctimas. Debe ser un camino que Colombia debe tener claro para reconciliarse.

SEMANA: ¿Considera que Federico Gutiérrez podría resolver las quejas que tenía cuando estaba en la Primera Línea?

C.L.: Sí. Es que en Colombia englobamos que los líderes sociales, cuando queremos reivindicaciones de derechos y luchamos por un bien común, debemos tener un afín político de izquierda. No. Hay que conocer la trayectoria del candidato y qué ha logrado. Conozco su recorrido y trayectoria política y sé que me identifico con él y podemos lograr de la mano muchos puntos positivos.

Nunca a los barberos del país un candidato nos había tenido en cuenta como gremio. Federico Gutiérrez sí. Nos hemos sentado y reunido y tiene en cuenta la problemática que existe en Colombia con la juventud y sectores vulnerables porque los conoce de primera mano.

SEMANA: ¿Qué opina de Gustavo Petro?

C.L.: Yo respeto a cada uno de los candidatos independientemente de que no tengamos una afinidad, que cada colombiano elija. Por eso la democracia es libre de tener su expresión y por quién elegir. Lo respeto, pero le apuesto todo a Federico Gutiérrez. Lo bonito es que salgamos a las urnas en paz, que dejemos atrás la violencia.