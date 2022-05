Confidenciales Gobierno de Federico Gutiérrez hizo alianzas con la “oficina”: Daniel Quintero

Luego de la suspensión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín por parte la Procuraduría General de la Nación, que consideró que el funcionario había intervenido en política luego de publicar un video con un doble sentido apoyando la candidatura de Petro, el antioqueño ha sido mucho más directo en sus posiciones y su postura de cara a las elecciones presidenciales

Quintero continúa su disputa para volver a ser el alcalde de los medellinenses, incluso buscando organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Paralelamente, ha estado enfrentando las decisiones del Gobierno nacional desde su cuenta de Twitter, donde además este martes apuntó hacia uno de los candidatos presidenciales.

“Gobierno de Federico Gutiérrez hizo alianzas con la ‘Oficina’ a través de la Secretaría de Seguridad. Con la misma ‘oficina’ que trató de matarme 10 veces antes de las elecciones”, escribió en su cuenta oficial Daniel Quintero, haciendo referencia a que el grupo criminal conocido como “la Oficina de Envigado” lo quiso matar cuando era candidato a la Alcaldía de Medellín.

Gobierno de Federico Gutiérrez hizo alianzas con la "oficina" a través de la secretaría de seguridad. Con la misma "oficina" que trató de matarme 10 días antes de elecciones. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 24, 2022

Esta denuncia de Quintero va de la mano con varias denuncias que se han hecho desde la campaña del Pacto Histórico afirmando que los funcionarios de la Alcaldía de Fico en Medellín hacían alianzas con este grupo criminal antioqueño mientras Gutiérrez era el alcalde de la capital de Antioquia.

Incluso, en el último debate presidencial organizado en alianza por SEMANA y El Tiempo, Gustavo Petro tocó el tema acusando directamente a Fico de haber tenido funcionarios que trabajaban en alianzas con los delincuentes de “la Oficina de Envigado”. A lo que inmediatamente Fico respondió que lo único que hizo fue contraatacarlos mientras fue alcalde de Medellín.

“El Clan del Golfo está ligado a la Oficina. Tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar porque no macartizo. Uno de los integrantes de esa oficina fue parte de su gobierno, Federico”, señaló Petro.

Gutiérrez se defendió sacando a relucir sus cifras de seguridad, asegurando que la acusación es un invento de la campaña de Petro.

“Eso no es cierto. Si alguien combatió esas estructuras criminales, fui yo. Si alguien logró las capturas de ellos, fui yo: 160 capturas de jefes de estructuras criminales. 3.000 integrantes de estructuras criminales. Por algo me querían matar, otra cosa es que quieran inventarse eso de parte de su campaña y generar un nuevo relato. Nosotros atacaremos a todas las estructuras criminales y no aceptaremos una alianza, como ustedes la han aceptado”, aseveró.