Esto debe hacer si un colegio le exige útiles escolares innecesarios

Con la llegada de 2024 son varios los gastos que se vienen para las familias en todo el país, entre ellos, los correspondientes a los de la temporada escolar, algo que puede resultar bastante costoso si no se prenden las alarmas y si no se denuncian las exigencias de los llamados útiles inútiles que suelen hacer algunos planteles educativos.

Para ellos, existen ciertas reglas que los centros educativos deben respetar como el no sugerir marcas específicas de los productos, ni proveedores; así mismo, tampoco está permitido pedirle a los estudiantes insumos como papel higiénico, toallas, desinfectante, dotación para botiquín, marcadores de tablero, bolsas de basura, entre otros, los cuales deben ser facilitador por las instituciones.

El colegio no debe definir sitios exclusivos para comprar los útiles o uniformes escolares. Solo hay excepción para los libros que se consiguen en el exterior. | Foto: Foto: Oswaldo Páez | El País

De igual forma , los colegios tampoco pueden exigir más de dos uniformes, uno para uso diario y otro para actividades específicas ; además, si por algún motivo los padres de familia no pueden costear estos gastos, este no será un motivo para impedirle el ingreso a la institución al estudiante.

Uno de ellos es el de realizar l as denuncias respectivas en el Ministerio de Educación, las secretarías de Educación y las alcaldías. Otro de los caminos para ayudar a los acudientes a denunciar estos abusos es a través de la Defensoría del Pueblo.

Los colegios no pueden exigir marcas ni proveedores específicos. | Foto: Archivo

Las alzas permitidas en matrículas y pensiones de colegios, universidades y jardines infantiles

El incremento de este gasto no definido este año cuando el Dane reveló que la inflación de 2023 fue de 9,28 por ciento, sino a finales de septiembre. En esa fecha el Ministerio de Educación publicó una resolución que establece los aumentos aplicables a las matrículas y pensiones de los colegios privados para el año escolar 2024. Esta resolución no atañe a colegios públicos, pues en ellos matrículas, pensiones y alimentación son gratuitos (en algunos casos también lo es el transporte).

El alza autorizada tiene como base el índice de precios al consumidor de agosto de cada año y el de 2023 fue de 11,43 por ciento. Se escoge esa fecha porque muchas matrículas del calendario A (14.000 de los 14.500 colegios que hay en el país) se realizan entre noviembre y diciembre, cuando aún no se tienen los indicadores económicos del fin de cada anualidad.

School students in class working with tablets | Foto: Getty Images

Así las cosas, el colegio que no cumpla con ninguno de los factores extras este año sube su pensión máximo en 11,43 por ciento y el que las cumpla todas tendrá un tope de alza de 13,98 por ciento. Ambas alzas, superiores a la inflación de 2023.

Aun así, el aumento de matrículas y pensiones no es el único que sienten los padres de familia. También están los de los útiles escolares y los de los servicios complementarios, como rutas, alimentación y actividades extracurriculares, que, al no ser obligatorios, no tienen un control de precios de las autoridades.