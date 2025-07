Exclusivo: el presidente Gustavo Petro congela ascensos de más de 600 policías y se encienden las alarmas en la institución. Esto es lo que está pasando

Los decretos llegaron a la Casa de Nariño, y Petro no los ha firmado. “Al presidente se le entregaron los decretos; él anda por todo el país y no se ha sentado a revisarlos. La verdad es que se trata de una negligencia. Mientras no esté la firma, no se puede hacer la ceremonia de los ascensos ni oficializarlos como tal”, narraron fuentes conocedoras del proceso, con la promesa de guardar sus identidades por miedo a represalias.