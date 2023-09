Exclusivo | Este es el salvamento de voto de la magistrada Cristina Lombana para oponerse a la medida de aseguramiento contra Arturo Char

“Consecuentemente, que por ello no había lugar a imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, como tampoco, por cuanto los motivos esgrimidos en apoyo de la referida medida, no cuentan con la respectiva acreditación. Además, que en su totalidad se han debido decretar y practicar las pruebas solicitadas por la defensa, así como las dispuestas de oficio, incluso antes de adoptar la decisión que concita la atención, con el propósito de mejor proveer”, explica el salvamento de voto de la magistrada.

“En esa medida, se tiene que en relación con tal sindicación, no se observa de qué concreta manera ARTURO CHAR CHALJUB “organizó” el concierto para delinquir, o por lo menos la decisión no lo precisa, a no ser que se la deba interpretar, lo que no corresponde hacer al lector, por cuanto por esa vía todo o nada sería posible desde la perspectiva del interés del mismo, amén de irse en contra de la posibilidad de ejercer el derecho contradicción e impugnación”, advierte la postura de la magistrada.