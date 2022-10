Exministra TIC Karen Abudinen arremete contra Emilio Tapia: “El Hampón es él”

La exfuncionaria dice que no cometió ningún delito y que gracias a ella se caducó el contrato de Centros Poblados.

Horas después de que Emilio Tapia, privado de la libertad por hechos de corrupción, denunciara a la exministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Karen Abudinen por el escándalo de Centros Poblados, la exfuncionaria arremetió contra el excontratista.

“La verdad, no tengo ni idea a qué se refiere el señor Emilio Tapia. Lo que sí tengo claro es que yo nunca he cometido ninguno de los delitos que ahora él me endilga. Él sí tiene experiencia en cometer delitos y por eso está detenido y condenado”, señaló la exministra en entrevista con Semana.

Abudinen dijo que como siempre lo ha hecho desde que comenzó el escándalo de centros poblados acudirá ante la justicia para explicar cuál fue su gestión al frente del sonado escándalo que entregó anticipos por 70 mil millones de pesos para llevar internet a las escuelas más remotas del país.

“No tengo ni idea de que tratan los delitos que él dice que cometí porque yo no soy penalista. Lo que sí puedo decir es que el condenado es él, el que comete y sigue cometiendo delitos es él, el hampón de Emilio Tapia”, sostuvo la exfuncionaria.

Abudinen dijo que está indignada de que un “delincuente” tenga la capacidad de denunciar tratando de confundir a la justicia.

“El delincuente es él, al que han condenado es él, cada vez más lo vemos recurriendo a los mismos delitos. Lo hizo en Emcali, y en Medellín. En centros poblados tenía toda una red de corrupción”, afirmó Abudinen.

La exministra recordó que dentro de la licitación nunca apareció el nombre del condenado Emilio Tapia como representante legal de algunas de las compañías que hacían parte de La Unión Temporal Centros Poblados y ahora que se enfrenta a la justicia, dice, le duele que haya sido descubierta su red de corrupción.

La denuncia de Tapia

En su denuncia penal contra la exministra Karen Abudinen, Emilio Tapia asegura que incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Hechos que a criterio del ex contratista ocurrieron en el proceso de adjudicación del millonario contrato para dotar de salas de internet a colegios en zonas apartadas del país.

El escándalo de Centros Poblados tiene a media docena de personas privadas de la libertad, incluso algunos con acuerdos para obtener rebajas de pena, justamente es lo que esperaba Emilio Tapia, en un enredo que no ha logrado desbaratar y que lo deja en una escenario confuso para su futuro judicial, al punto de que quiere adelantarse, incluso advertir que otros hechos de corrupción se conocen gracias a su colaboración.

El excontratista aseguró que incluso el escándalo que apenas se empieza a revelar sobre hechos de corrupción en las Empresas Públicas de la ciudad de Cali - Emcali, fueron advertidas por él cuando rindió diferentes declaraciones ante la Fiscalía, todo en el marco del proceso por los hechos de corrupción de Centros Poblados.

“Tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contrato entre el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados Colombia”, dijo el mismo Tapia a través de un comunicado de prensa.

Justamente la Fiscalía informó que Emilio Tapia fue citado a una audiencia imputación de cargos por los hechos de corrupción en la ciudad de Cali, en su presunta participación en el entramado de hechos irregulares que tiene a varios funcionarios de la administración distrital en la capital del Valle del Cauca, en líos con la justicia.

No sería el único caso o hecho de corrupción donde el excontratista Emilio Tapia termina enredado. Estuvo en el carrusel de la contratación de Bogotá, el escándalo de Centros Poblados, en Emcali y también advirtió que estuvo a punto de llegar a la ciudad de Bucaramanga con un contrato, supuestamente, ofrecido por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. El mismo Tapia lo advirtió.

El nuevo capítulo que plantea Tapia incluye a la exministra y será la Fiscalía la que determine cuál es la realidad de las declaraciones o denuncias del excontratista. Algunas fuentes cercanas al proceso advierten que Tapia quiere sacudirse de una responsabilidad mientras enreda a otras personas.