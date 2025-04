Exparamilitar detalló la forma en que Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez buscaban testigos en contra del expresidente Uribe

“Yo me sorprendo porque, meses antes, yo había hablado con ese señor (en referencia a Pablo Hernán Sierra), porque yo había sido muy claro. ¡Cómo me va a convencer a mí para que convenza a otras personas para que digan cosas que no son! Yo no me voy a convertir en una marioneta de nadie, solamente en marioneta de la verdad, nunca de la mentira”, relató el testigo, quien declaró de forma virtual.