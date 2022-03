Experimento social: graban a policía defendiendo a un supuesto habitante de calle

El video de dos jóvenes que se unieron para hacer un ‘experimento social’ se ha vuelto viral en las últimas horas. La grabación difundida por Twitter ha despertado sentimientos en miles de personas que aprovecharon para agradecer la labor de la Policía Nacional.

Al principio de la grabación un joven afirma que se vistió con una camisa esqueleto y una bermuda, estas dos rotas y sucias, para parecer un habitante de calle, mientras que su compañera vistió normal, ya que buscaban representar una situación de intolerancia en medio de la calle para captar la reacción de los policías de la zona.

Así entonces, luego de tratar de ubicar un policía, el joven disfrazado de habitante de calle llegó hasta una panadería en la que preguntó por el valor de algunos productos, dijo que iba a recoger el dinero que le hacía y falta y al salir del local, preguntó a un grupo de policías si le podían regalar para completar.

Quiero conocer al que hizo este video. ¿Alguien lo conoce? pic.twitter.com/qZBO2OQSQd — David Ghitis (@ghitis) February 28, 2022

A lo que el policía dijo que pidiera lo que quisiera que él lo pagaba, “pida lo que necesite que yo lo pago”, para sorpresa del joven, quien esperaba que la reacción del uniformado fuera distinta. Sin embargo, el experimento de los jóvenes no terminaba ahí, ya que al poco tiempo llegó su compañera.

“¿Qué es esta mierd…? ¿Por qué pone eso ahí?”, dice la joven que llega al local haciendo referencia al costal del “habitante de calle”, por lo que el policía, quien estaba comiendo y compartiendo con el joven en cuestión le pide que no sea grosera.

“¿Usted lo va a defender? ¿Por qué tiene que defender a esa gente así?”, continúa alegando la mujer reclamándole al policía por defender al joven; incluso llega a afirmar que el supuesto habitante de calle no es un ser humano. “¡Cuál ser humano, vea eso! No tiene por qué defender a esa gente así”, aseguró la muchacha en medio del experimento.

Sin embargo, el uniformado continúa pidiéndole a la joven que no sea grosera y que no se refiera de esa manera al joven. “Pídale el favor. ¿Cómo así que esa gente así? Esa gente también son seres humanos, normal. Trabajo es un trabajo, así se recicle, es un trabajo. No sea grosera. Él no tuvo la posibilidad de crecer en un hogar como el que usted tuvo, no sea grosera”, fueron las palabras del policía, en un intento por cambiar el comportamiento de la mujer y validar la posición del supuesto habitante de calle.

Mientras el video llega a su parte final y el policía sigue lamentando la actitud de la mujer, le pide al joven que se vuelva a sentar y que termine de comer tranquilo. Acto seguido, el joven debajo del traje de habitante de calle, comienza a decirle al policía que es “difícil lo que se pasa” por los juicios que hacen los demás basados en la apariencia.

Mientras que la mujer vuelve a salir e insiste en seguir peleando con el policía por la presencia del “habitante de calle”, así que como medida para terminar la situación, el uniformado le pide que se retire del local si ya terminó de comprar.

Empero, mientras la mujer se retira del establecimiento, el joven se levanta y le pide que regrese, para luego decirle al policía que estaba siendo parte de un experimento social y por lo tanto todo fue grabado y actuado.

“Papi, la verdad me dejó sin palabras, yo pensé que la reacción iba a ser otra”, dijo el joven al policía agradeciendo la actitud que este había tenido; incluso el uniformado sonriendo y apenado por haber estado siendo grabado, insistió en pagar toda la comida él, como habían quedado en un principio.

El video inspiró muchos comentarios resaltando la actitud del policía, quien se mantuvo hasta el final defendiendo al supuesto habitante de calle.