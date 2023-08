Expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado en escándalo de Odebrecht, cerca de la libertad. La solicitud fue presentada

Mientras el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo es duramente salpicado por un acuerdo al que llegó el Grupo Aval con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, por más de 80 millones de dólares, en el que lo acusaron de formar parte de los sobornos y corrupción de Odebercht, desde la cárcel La Picota, Melo no solo salió a negar cualquier tipo de responsabilidad y defender su inocencia, también está buscando la forma de salir de prisión.

“Él está purgando una pena a la cual no está condenado en firme y prácticamente está cumpliendo ya con las tres quintas partes, es decir, ya tendría derecho incluso a su condena de ejecución condicional, que se la han venido negando reiteradamente”, contó su abogado Juan Carlos Prías a SEMANA .

Melo ya había solicitado la libertad, pero el Inpec, encargado de acreditar los tiempos de estudio y trabajo para conmutar con la pena, no lo había hecho por una orden del Juzgado 14. Eso tenía cerradas las puertas de la cárcel. Vía tutela, la Corte Suprema de Justicia señaló que a Melo se le debían amparar las “garantías fundamentales al debido proceso”, y ahora el Inpec está obligado a presentar todas las acreditaciones.

Melo, explica el abogado Prías, “es el único que está purgando una pena sin tener el deber de afrontarla porque no está en firme, está en casación. Es el único de todo este maremágnum de acontecimientos y de personas involucradas que no ha llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía ni ha aceptado ningún cargo. Eso sería reconocer la responsabilidad, él está concentrado en demostrar su inocencia”.

La decisión de la Corte que le abriría las puertas

No obstante, Melo afirmó que no participó de ninguna manera en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno colombiano por el proyecto Ruta del Sol II. De hecho, el documento conocido el jueves indicaba que “al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”, detalle que no reconoció.