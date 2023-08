José Elías Melo niega haber aprobado sobornos y rechaza acuerdo del Grupo Aval con autoridades de Estados Unidos

No obstante, Melo afirmó que no participó de ninguna manera en los sobornos pagados a funcionarios del gobierno colombiano por el proyecto Ruta del Sol II. De hecho, el documento conocido el jueves indicaba que “al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”, detalle que no reconoció.