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Expresidente de la Corte Constitucional pide suspender impuesto al patrimonio para las fundaciones

En un escrito, el exmagistrado Alejandro Linares, solicita tomar esta medida provisional frente a las entidades sin ánimo de lucro. El plazo para pagar es el 1 de abril.

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Cristina Castro

Cristina Castro

16 de marzo de 2026, 2:00 p. m.
Alejandro Linares Cantillo
Alejandro Linares Cantillo Foto: Esteban Vega La-Rotta

El gobierno de Gustavo Petro ha decretado una serie de impuestos, bajo el estado de excepción. Uno de ellos es el del patrimonio que grava a miles de personas en Colombia, incluidas personas jurídicas como instituciones de educación superior y fundaciones, quienes han manifestado que sufrirían un golpe económico muy grave si esta obligación se concreta.

Este lunes, el exmagistrado Alejandro Linares, en representación de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales pidió la suspensión provisional parcial del decreto legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, en el que se estableció este tributo. La solicitud se pide en relación solamente de las entidades sin ánimo de lucro.

“La razón principal de esta solicitud de la AFE, pero no la única, es que dentro de la motivación del Decreto 173, el mismo Gobierno reconoce que resulta necesario “garantizar imperativos constitucionales como la protección de derechos fundamentales y la prestación efectiva de servicios públicos de la población, para prevenir la agravación la situación de los ciudadanos que se encuentran en un estado de indefensión (…)” y que por ese motivo se contemplan exclusiones de la base gravable de ciertos sectores, bajo el entendido que “estas exclusiones se justifican en que dichos bienes y recursos no representan manifestaciones reales de riqueza disponible ni capacidad contributiva efectiva, al cumplimiento de fines sociales, solidarios y ambientales, o a la garantía de derechos colectivos, cuya destinación se encuentra restringida al interés general y no a la generación de rentabilidad”, sostiene el documento.

Para Linares, “gravar estos conceptos desconocería los principios constitucionales de capacidad contributiva, equidad y eficiencia tributaria, al recaer sobre patrimonios de uso obligatorio y no disponible, afectando la sostenibilidad financiera de entidades públicas y del sector solidario, y generando efectos fiscales regresivos o distorsionantes”.

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El escrito advierte que la medida debe darse de manera urgente si se tiene en cuenta que el plazo para pagar es el 1° de abril de 2026. Y detalla que, de efectuar estos pagos, las fundaciones podrían quedar en peligro patrimonial. Y que dicho patrimonio, según la ley, es “de uso obligatorio y no disponible, afecto al cumplimiento del objeto definido en sus estatutos por sus fundadores, y que se materializa en el desarrollo de actividades de interés general y social que benefician a las personas más vulnerables de nuestro país”.

En desarrollo....