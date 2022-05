Extradición de alias Otoniel: ¿dónde opera actualmente el Clan del Golfo?

Foto: via REUTERS

Luego del revuelvo que causó la captura y posterior extradición del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se ha desatado una retaliación por parte de ese grupo criminal en varias zonas del país.

Por esta razón, las autoridades buscan unir esfuerzos para desarticular las redes de esta organización que se dedica al narcotráfico y que extiende su poder a al menos 28 países, ubicados en cuatro continentes diferentes, según informó la Policía Nacional.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, afirmó que el grupo armado y narcotraficante, que hasta hace poco era liderado por alias Otoniel, cuenta con alianzas con por los menos cinco mafias y carteles internacionales, con los cuales distribuye alrededor de 20 toneladas de cocaína cada mes.

“Cinco mafias y carteles internacionales son los principales con los que trafica el Clan del Golfo: Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, en México; las mafias Calabresa y Siciliana, en Italia, y las redes de los Balcanes”, dijo el director de la Policía a los medios de comunicación.

La información revelada por el general Jorge Luis Vargas indica que el lavado de activos y el movimiento de dinero del grupo criminal lo estaba haciendo alias Otoniel por medio de empresarios libaneses, árabes e israelís. Además, confirmó que tienen identificados 28 países en los que haría presencia el Clan del Golfo.

Esto dijo luego de revelar que la ruta clásica de trafico de droga a los Estados Unidos es a través de los países de Centroamérica, por donde los narcotraficantes envían cargamentos de cocaína a países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Francia, Inglaterra, España, Ucrania, Italia y Albania en Europa.

Además, los nexos de la organización narcotraficante y criminal se extienden hasta países lejanos como Australia, Irán, China y Emiratos Árabes Unidos en Asia.

Por estos motivos, la captura del máximo comandante del Clan del Golfo, alias Otoniel, a finales del mes de octubre del 2021 en zona selvática en el norte del país, fue calificada por el gobierno del presidente Iván Duque como el golpe más fuerte al narcotráfico en la historia reciente.

“La estructura del Clan del Golfo no ha desaparecido”: comisionado de Paz

En diálogo con SEMANA, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, fue enfático en señalar que la estructura del Clan del Golfo no ha desaparecido pese a la captura y envió a Estados Unidos de alias Otoniel.

Cabe señalar que, en noviembre de 2021, el propio presidente Duque aseguró que “llegó a su fin el Clan del Golfo”, recordando que en su gobierno se han dado contundentes golpes a esa organización criminal al margen de la ley.

“No, la estructura del Clan del Golfo no ha desparecido, por supuesto no me compete desautorizar a mi jefe, al señor presidente de la República, quizás hay un malentendido; hoy en Colombia en las denominaciones de grupos armados organizados ahí sigue, Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, lo que se conoce como Los Caparros y Los Pelusos”, sostuvo Restrepo.

De la misma manera, indicó el alto funcionario de la Presidencia de la República que ese tipo de estructuras criminales, como el Clan del Golfo, cada día tienen más características de un cartel de droga.

Además, el alto comisionado para la Paz reveló el número de integrantes que están en las filas del Clan del Golfo: “Tienen por encima de los 1.700 hombres; por supuesto, entendemos la paz como ese fortalecimiento de la institucionalidad, entendemos la paz en los territorios y por eso nuestra Fuerza Pública que está constituida para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos no va a desfallecer en seguir persiguiendo a esos delincuentes”.

Sin embargo, Restrepo insistió en un nuevo llamado a los integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo para que se sometan a la justicia y dejen en camino de la criminalidad, al recordar que si no lo hacen serán capturados o, en el caso de alias Otoniel, extraditados.