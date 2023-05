Fiscal Barbosa sobre posible constituyente en Colombia: “Que el presidente salga y le diga al país que no está interesado”

El fiscal general, Francisco Barbosa, fue claro en decir desde Estados Unidos que lo que está pando en los últimos meses en Colombia es una “especie de obsesión por crear nuevas instituciones, por reemplazar otras, por traer organismos internacionales”.

Las declaraciones del fiscal Barbosa se dieron tras la Conferencia Colombiana 2023, un evento de carácter académico al cual fue invitado y en el cual participaron estudiantes colombianos residentes en los Estados Unidos, y que se llevó a cabo en las instalaciones del Medical School de la Universidad de Harvard.

Justo al finalizar su intervención, el fiscal se refirió a la posibilidad de que se busque suplantar o rehacer la Constitución de 1991, lo cual ha sido propuesto por algunos militantes del Pacto Histórico.

“La preocupación que existe es que por los caminos legales y constitucionales no les va a pasar, porque ni la Corte Constitucional ni el Congreso de la República va a suplantar la Constitución de Colombia. Entonces, cuando uno empieza a ver esos ‘cantos de sirena’, pues empieza a observar con preocupación que puede estar planteándose la idea de una constituyente detrás de todos estos intentos de modificación que existan cuando ya no empiecen a servirle las instituciones, cuando el Congreso no sirva, cuando la Procuraduría no le sirva, cuando no sirva la Fiscalía”, dijo el fiscal Barbosa a SEMANA.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, desde Harvard

Para Barbosa, en los últimos meses se “han venido planteado muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia. Lo dije hace ocho días en Barranquilla, que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año”.

Sobre este hecho, que ha generado suspicacias en varios sectores políticos, el fiscal Barbosa puntualizó en que debe ser el propio presidente Gustavo Petro quien aclare los rumores.

“Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país. Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Ese sería mi propósito cuando digo esto, pero me parece muy complejo que no haya reacciones frente a este asunto”, dijo.

Y añadió: “Yo, espero que el presidente de la República salga y le diga al país con claridad que él no está interesado en ningún tipo de esas modificaciones para que nos dé tranquilidad. Con eso, creo que el país estaría tranquilo, pero cuando uno ve sus funcionarios intentando por todos los medios alterar las instituciones del país, pues uno se preocupa de lo que puede ocurrir en Colombia”.

Fiscal general pide que el presidente Petro "salga y le diga al país que no está interesado" en una constituyente en Colombia

De igual forma, el fiscal Francisco Barbosa aprovechó para referirse al tema de la ‘paz total’. Aseguró desde Boston que la entidad la apoya, pero “bien hecha”.

“En Colombia hay que distinguir entre hacer la paz con organizaciones políticas. Yo en esto he suspendido las órdenes de captura del ELN y de las disidencias de las Farc, conforme a los criterios establecidos por el presidente de la República Gustavo Petro, pero yo no voy a suspender las órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares en el país”, manifestó.

El fiscal general fue enfático en que el mandatario debe pronunciarse sobre el tema, que ha generado incertidumbre en el país. Lanzó la petición desde EE. UU.

Barbosa resaltó que un proceso de paz y otro de sometimiento a la justicia deben ser vistos como dos cosas distintas. Esto generó la necesidad de un proyecto de ley de sometimiento, que el fiscal manifestó apoyar “con reservas”.

“No podemos permitir que se generen lavados de dinero. 2,8 millones de dólares les iban a entregar a esas personas por firmar esos acuerdos y salir. ¿Qué mensaje le puede mandar uno al país cuando hay cientos de personas en necesidades? Cientos de personas que no pueden terminar el mes, viendo como estas personas reciben esos recursos”, agregó.

El debate que Barbosa dio desde la Fiscalía General de la Nación habría llevado el proyecto a mejorar. “Se lo he dicho públicamente al presidente Gustavo Petro para que hagamos las cosas de forma razonada y no de forma impuesta”, indicó.