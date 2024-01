Fiscalía confía en que cuenta con todas las pruebas para pedir una sentencia condenatoria contra Nicolás Petro

El delegado del ente investigador sostuvo que las pruebas señalan claramente que Petro Burgos no pudo justificar el incremento de su patrimonio puesto que para el momento de los hechos únicamente tenía como fuente de ingresos su sueldo como diputado. Por esto, no se entiende cómo pagó en efectivo un lujoso vehículo y la cuota inicial para la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla.

“Su teoría del caso implica en que la función pública del señor Nicolás tiene o no relación con el incremento. Si es así, le agradecería que se nos diga cuál es esa relación de causalidad y si su condición de diputado a la fecha de los hechos no tiene relación con el supuesto incremento patrimonial, nos lo haga saber”.

“Si no hay violación de garantías, no se violó el debido proceso, no se vulneró el derecho a la defensa, no se afectó la estructura procesal, y los hechos están jurídicamente bien estructurados y hay una relación de causalidad dada al incrementos patrimonial justificado, entonces para qué pedir una nulidad. Por eso el juzgado le rechaza de plano la petición”.