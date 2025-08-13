Suscribirse

Fiscalía imputó homicidio agravado a los capturados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ente acusador adicionó el delito a cuatro de los seis detenidos por este asesinato. En las próximas horas, se harán las otras imputaciones.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 1:10 a. m.
Captura alias El Costeño, señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
El Costeño es el señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País- con fotos de Policía Nacional y SEMANA

Son seis las personas judicializadas por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay este miércoles, justamente cuando se daba el último adiós al precandidato presidencial. Mientras el país despedía al senador, la Fiscalía, en un juzgado de control de garantías, imputaba el delito de homicidio agravado a cuatro de ellos.

Entre los imputados se encuentra el cabecilla principal de esta organización criminal, alias el Costeño, que fue designado para cumplir la orden asesina en contra del senador, cuando se encontraba en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, en un mitin político como parte de su campaña a la Presidencia de la República.

“La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá”, informó la Fiscalía.

Los detenidos, entre ellos el menor de edad que disparó en contra del senador Miguel Uribe Turbay, fueron imputados en un primer momento por el delito de tentativa de domicilio y tráfico o porte de armas de fuego. Sin embargo, con la triste noticia del fallecimiento del precandidato presidencial, la Fiscalía advirtió de manera inmediata que solicitarían la adición de esa imputación.

“Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico”, explicó el ente acusador.

Contexto: Así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El sicario, el conductor, la mujer que llevó el arma y las pistas del misterioso Costeño

Los imputados son Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, y William Fernando González Cruz, alias el Hermano. A estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado.

“En el curso de la investigación se ha conocido que Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores del atentado, contactado a los demás involucrados y entregado al adolescente infractor el arma de fuego usada para atentar contra el senador Uribe Turbay”, señaló la Fiscalía tras completar la imputación.

En esta etapa del proceso, y ante la nueva imputación contra cuatro de los seis detenidos, la Fiscalía advirtió que contra Carlos Eduardo Mora González, conocido con el alias del Veneco y que fue el tercer capturado, en las próximas horas se realizará la imputación por la misma conducta.

El Costeño, de la mano de su socio criminal, alias el Caleño o David, cometía asesinatos en diferentes ciudades del país. Los dos formaban parte de los atentados y siempre contrataban a jóvenes o menores de edad para cometerlos.
El Costeño, de la mano de su socio criminal, alias el Caleño o David, cometía asesinatos en diferentes ciudades del país. Los dos formaban parte de los atentados y siempre contrataban a jóvenes o menores de edad para cometerlos. | Foto: POLICIA NACIONAL

“Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad”, advirtió la Fiscalía.

El ente acusador reveló en detalle, durante la diligencia, cuál fue la participación de cada uno de los implicados y por qué resulta pertinente adelantar la imputación por homicidio agravado. Pendiente queda la adición en contra del menor de edad, puesto que ya tiene fecha para la condena, luego de aceptar su responsabilidad.

