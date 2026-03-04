Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

Este miércoles 4 de marzo, la Fiscalía anunció que no descarta reactivar las órdenes de captura contra los cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, dado que son en parte responsables de la violencia que azota al Catatumbo, Norte de Santander.

“Es un tema que se evalúa por parte del despacho de la señora fiscal general, de la recolección de elementos probatorios que son claros para poder realizar una imputación de cargos, y en ese trabajo está un grupo de tareas especiales, fiscales de derechos humanos, de crimen organizado, de la Unidad Especial de Investigaciones y de la Dirección de Seguridad territorial, que permiten esta recolección de pruebas y que permiten esta imputación de cargos contra estas personas”, dijo al respecto Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada.

Por violencia en el Catatumbo, la Fiscalía obtuvo órdenes de captura contra los cabecillas del ELN. En el listado están alias Pablo Beltrán, alias Pablito y Antonio García. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2TuUM7xA5G — Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026

Vale destacar que el enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo ha dejado miles de desplazados, alrededor de 200 muertos y varios desaparecidos.

Además, las disidencias de alias Calarcá se encuentran en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha advertido un endurecimiento de operaciones militares contra estos.

Guerra de drones: SEMANA recorrió los pueblos del Catatumbo y confirmó la violenta confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc. Los pobladores, abandonados por el Gobierno Petro

A propósito, un balance entregado en enero de 2026 por la Gobernación de Santander demostró que el panorama en el Catatumbo sigue siendo preocupante, dado que la guerra aún persiste entre estos grupos armados que se disputan el territorio.

Según un balance entregado ese mes por el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, hasta ese entonces se habían registrado 166 homicidios, entre ellos 147 ciudadanos particulares, diez menores de edad, seis firmantes de paz y tres líderes sociales.

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: afp

La mayoría de estos asesinatos, entregados en dicho balance, ocurrieron en: (92) Tibú, (23) Teorama, (19) El Tarra, (06) Convención, (04) Hacarí, (01) San Calixto, (01) Ocaña, (02) El Carmen, (03) Ábrego, (05) Sardinata, (01) Bucarasica.

En cuanto a integrantes de la Fuerza Pública, en el balance se especificó que habían sido asesinados 19, entre ellos 11 militares y otros ocho policías en los municipios: (01) Convención, (01) Playa de Belén, (01) Puerto Santander, (05) Teorama, (02) Tibú, (01) Ábrego, (01) El Zulia, (01) La Floresta, (02) Río de Oro (Cesar), (03) El Carmen.